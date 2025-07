Juventus, Comolli scatenato: 10 milioni per il nigeriano

Una nuova mossa a sorpresa in casa Juventus per un nuovo affare. Può arrivare subito grazie alla clausola da 10 milioni di euro: l’occasione da cogliere al volo

Novità importanti per una nuova sfida sul fronte calciomercato. Il dg Comolli è scatenato sul fronte calciomercato per un nuovo intreccio di calciomercato: arriva subito il centrocampista nigeriano con una clausola speciale.

Novità importanti per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus continua a monitorare attentamente sul fronte calciomercato: spunta il nuovo intreccio decisivo in casa bianconera. Novità importanti per un nuovo intreccio di calciomercato dall’Inghilterra_ può arrivare subito grazie alla clausola speciale, spunta la verità per un nuovo colpo del dg Comolli. I prossimi giorni saranno decisivi per puntare sempre più in alto: scopriamo subito il nuovo dettaglio decisivo per la futura operazione di calciomercato in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, l’occasione a centrocampo: 10 milioni di euro

Saranno giorni intensi per continuare a mettere a segno nuovi affari suggestivi. La Juventus è pronta ad annunciare un innesto a centrocampo: ecco di chi si tratta, il profilo del nigeriano.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista: nel mirino c’è Onyinye Wilfred Ndidi del Leicester retrocesso. Una clausola può liberare subito il giocatore nigeriano: bastano 10 milioni per l’occasione da cogliere al volo.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per una nuova idea di calciomercato. La Juventus continua a sognare in grande per regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore croato Tudor. Saranno giorni intensi per una nuova occasione di calciomercato da cogliere al volo.

La Juventus ha intenzione di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione per tornare a lottare per lo Scudetto. Una nuova occasione speciale per rinforzare la zona mediana di campo: Ndidi è pronto a sbarcare in Serie A per sposare subito il progetto bianconero. Ormai ci siamo per arrivare subito alla fumata bianca in ottica futura.

Una nuova idea suggestiva per rinforzare la rosa bianconera: il centrocampista nigeriano non vede l’ora di iniziare una nuova avventura entusiasmante dopo la retrocessione con il Leicester. Una mossa a sorpresa grazie alla clausola di soli 10 milioni di euro: il dg Comolli è scatenato per rinforzare la rosa di Tudor. In attesa di conoscere il futuro di Dusan Vlahovic, la Juventus preme per il nuovo colpo a centrocampo proveniente subito dall’Inghilterra.