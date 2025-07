“Mai alla Juventus”: la promessa di mercato gela Tudor

Si intrecciano le strade della Vecchia Signora e dell’Inter, ecco perché il duello può essere vinto dai vice campioni d’Italia

Una striscia negativa, quella di almeno cinque anni senza uno scudetto, che nella storia della Juventus non è accaduta molte volte. Una tendenza da provare assolutamente a invertire, per la prossima stagione, come dichiarato espressamente dalla dirigenza bianconera, tentando di ritornare ai fasti di qualche tempo fa, anche se la missione non si annuncia facile.

Le intenzioni, di certo, sono piuttosto chiare e dal mercato stanno iniziando ad arrivare le prime risposte importanti. La Juventus ha portato a casa il colpo David, un segnale di livello lanciato a tutta la concorrenza, per ribadire che la Vecchia Signora fa sul serio. Ma naturalmente, dovranno seguire a questa altre numerose operazioni di mercato, per tradurre nella pratica le aspirazioni di lotta scudetto.

Non sarà facile scalzare il Napoli di Antonio Conte dal trono, ma a Torino vogliono provarci. E anche per questo motivo, il mercato può infiammarsi riproponendo nuovi duelli con l’Inter. Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus sfida i nerazzurri per Ederson dell’Atalanta, ma non è l’unico profilo su cui le due squadre si troveranno a confrontarsi. Anche se per i bianconeri, per l’altro giocatore conteso con i vice campioni d’Italia c’è un ostacolo importante.

Juventus e Inter, sfida per Dodò: il retroscena sulla promessa a Joe Barone

Secondo il ‘Corriere Fiorentino’, Dodò avrebbe confermato la volontà di lasciare la Fiorentina, nonostante il suo contratto in essere con i viola fino al 2027, non accettando la proposta di rinnovo contrattuale, oltretutto ritenuta tardiva.

Il laterale brasiliano, dunque, attira l’attenzione per l’appunto di Juve e Inter. Ma i nerazzurri potrebbero essere agevolati da un fattore. Ci sarebbe una promessa fatta dal giocatore al compianto Joe Barone di non vestire mai la maglia della Juventus, in caso di addio ai viola, che valutano il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro.