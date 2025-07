Inter, Dumfries verso l’addio: scambio con la Fiorentina

Nuova occasione di calciomercato proveniente dalla Fiorentina. Spunta lo scambio con l’Inter, ecco l’intreccio decisivo in casa nerazzurra: l’intreccio

Un intreccio suggestivo in Serie A in vista della prossima stagione. L’Inter è pronta a rivoluzionare la rosa in ottica futura per ringiovanire così la formazione di Chivu. In tanti sono vogliosi di nuove sfide così come Dumfries e Calhanoglu: occhio anche alla situazione intorno al futuro di Sommer. Nel frattempo il presidente Marotta ha in mente un nuovo scambio con la Fiorentina per accontentare tutti.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Chivu. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la nuova occasione da cogliere al volo per lo scambio con la Fiorentina. Tutto dipenderà dal futuro di Denzel Dumfries che non vede l’ora di cambiare aria: il Manchester City potrebbe subito pagare la clausola. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del laterale nerazzurro che è stato accostato a tante big europee.

Calciomercato, nuovo intreccio con la Fiorentina: arriva il sostituto di Dumfries

Come svelato da SportMediaset, Dumfries è pronto a volare al Manchester City per 25 milioni di euro. La clausola bassa potrebbe favorire subito il trasferimento del laterale olandese pronto a cambiare aria. Come sostituto potrebbe arrivare subito il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò, che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Il suo contratto scadrà tra due anni, ma potrebbe esserci uno scambio con l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito.

Tutto dipenderà dalla decisione di Dumfries in ottica futura: il laterale olandese proverà così a volare in alto per mettersi subito a disposizione di Pep Guardiola. Dodo è stato accostato anche al Milan per rinforzare le corsie esterne di Max Allegri: un nuovo derby di calciomercato per continuare a sognare in grande.

L’Inter vuole subito mettere a segno nuovi innesti di qualità per iniziare un nuovo progetto tecnico con Chivu. C’è stata la prima parte di lavoro al Mondiale per Club, ma a fine luglio inizierà il ritiro vero e proprio. Un’occasione di calciomercato in casa Fiorentina: Dodo resta la prima scelta per sostituire Dumfries. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la decisione definitiva per il laterale olandese dell’Inter. Tutto ruoterà intorno alla sua scelta per mirare in alto: ecco la nuova occasione per il futuro in casa nerazzurra.