Vlahovic lascia la Juve, ma resta in Serie A: battute Inter e Milan

Spunta una destinazione a sorpresa per il bomber serbo fuori dal progetto bianconero

Il caso Vlahovic resta più che mai aperto.

La Juventus sta facendo davvero di tutto per disfarsi del serbo, la cui ambizione è però quella di firmare per una squadra di pari livello se non superiore.

Di restare, quindi, nel calcio che conta: ecco spiegati i no alle offerte da Arabia e Turchia.

La permanenza in Serie A, a meno di qualche proposta dalla Premier League, è un’ipotesi da tenere in forte considerazione.

L’opzione Milan resiste, mentre negli ultimi giorni ha (ri)preso quota la pista Inter. Stando ad alcune indiscrezioni, i nerazzurri ci penserebbero per il 2026, ovvero come affare a costo zero.

A proposito dei nerazzurri, altri rumors di calciomercato hanno ipotizzato l’inserimento di Vlahovic in un eventuale, quanto clamoroso affare Thuram.

Come rivelato in esclusiva da Calciomercato, la Juve ha fatto un sondaggio per il francese, nella bufera mediatica dopo il like al post di Calhanoglu contro Lautaro.

Vlahovic ancora in Serie A, ma niente Milan o Inter: scelta fatta

Non solo Inter e Milan, in Italia… Calciomercato.it ha voluto affondare il coltello nella piaga (dei tifosi e della società bianconera) chiedendo ai propri utenti Telegram “a quale squadra farebbe più comodo?” in caso di permanenza in Serie A.

L’opzione meno votata è stata il Napoli, al quale sarebbe stato proposto nell’ambito dell’affare Osimhen. I Campioni d’Italia guidati da Antonio Conte hanno preso l’11% dei voti.

Il sondaggio Telegram, come si evince dallo screen in alto, è stato vinto dalla Roma, a caccia anch’essa di un nuovo centravanti. Col 41% dei voti, i giallorossi hanno sconfitto il Milan (32%) e l’Inter (16%).