Tomiyasu torna in Serie A? Scopri i 5 calciatori senza contratto con il maggior valore di mercato

Il difensore giapponese potrebbe fare ritorno in Italia: scopri con il nostro focus quali sono i 5 calciatori senza contratto, con il valore di mercato più alto

La stagione 2024-25 si è ufficialmente conclusa. Dal 1° luglio scorso si è aperta la nuova annata e, anche contrattualmente, si sono chiusi numerosi contratti. Nell’elenco dei calciatori senza alcuna squadra era presente anche Jonathan David, questo fino al 4 luglio scorso, quando è stata la Juventus a trovare l’accordo con l’attaccante e il suo entourage.

Uscito di scena l’attaccante canadese, uno dei nomi da attenzionare maggiormente è quello di Takehiro Tomiyasu. Il terzino sinistro si è svincolato dall’Arsenal dopo 4 anni ed è tornato nell’orbita di alcuni club italiani. L’ex Bologna piace anche alla Fiorentina e valuterà il da farsi al rientro dall’infortunio. Proprio dal giapponese, siamo voluti partire per un focus dedicato ai 5 calciatori senza contratto, con il valore di mercato più alto.

La classifica si baserà sui dati di Transfermarkt e prenderà in considerazione, in ordine crescente, i giocatori che non hanno ancora firmato alcun accordo. Sono compresi, quindi, anche calciatori in trattativa per una nuova avventura, ma che non sono stati ufficializzati da alcun club in questa prima settimana di luglio.

Thomas Partey: l’esperto mediano a fine carriera

Il primo nome nella nostra top 5, che si piazza dunque proprio al quinto posto, è Thomas Partey. Il centrocampista ha spento 32 candeline il 13 giugno scorso ed è arrivato alla fase finale della sua carriera. Dopo anni in Spagna, con le 5 magiche stagioni all’Atletico Madrid, nel 2020 si è trasferito all’Arsenal.

La sua avventura in Premier ha portato meno trofei di quelli vinti con i Colchoneros, ma anche in Inghilterra ha dato il suo contributo per 5 stagioni. Partey conta una Liga, un’Europa League, una Supercoppa di Uefa e una d’Inghilterra, con 458 partite in carriera, 38 gol e 21 assist. Dal 1° luglio scorso è svincolato e il suo valore di mercato è di 14 milioni di euro.

Josh Brownhill: una vita in Inghilterra

Con stesso valore di mercato, 14 milioni di euro, troviamo Josh Brownhill in quarta posizione. Una carriera sicuramente meno impattante rispetto a Partey, ma lo abbiamo inserito un gradino più su per questioni anagrafiche, non avendo ancora compiuto 30 anni e risultando per questo più appetibile ai club.

Centrocampista centrale, Brownhill cresce nelle giovanili del Manchester United e poi del Preston, fino all’esordio in prima squadra nell’ormai lontano 2013. Dopo un prestito al Barsnley, passa al Bristol City nel 2016, dove resterà per 4 anni. A gennaio 2020 si trasferisce al Burnley, fino allo svincolo dello scorso 1 luglio. In carriera conta 462 presenze, 58 gol, 40 assist e due trofei in Inghilterra con Barnsley e Burnley.

Kyle Walker-Peters: il terzino alla ricerca di una nuova avventura

Sul gradino più basso del podio troviamo un altro calciatore che ha passato la sua intera carriera in Inghilterra. Kyle Walker-Peters cresce nelle giovanili del Tottenham, prima di passare tra i big nel 2017. Cinque anni fa si trasferisce poi al Southampton, dove resterà fino allo svincolo dello scorso 1 luglio.

In carriera conta un solo trofeo, il Mondiale Under 20 con l’Inghilterra. Una soddisfazione importantissima per la sua carriera, che non ha però vissuto i picchi sperati. A 28 anni il terzino inglese cerca una nuova destinazione, vantando un valore di mercato di 15 milioni di euro. Durante gli anni da professionista ha collezionato 284 presenze, 11 gol e 20 assist.

Dominic Calvert-Lewin: l’addio all’Everton dopo un decennio

La medaglia d’argento è tutta di Dominic Calvert Lewin, il terzo giocatore di questo elenco ad aver giocato solamente in Inghilterra nella sua vita. A 28 anni, l’attaccante avrebbe un valore di mercato di 16 milioni di euro, ma oggi si ritrova senza squadra. Durante i primi anni della sua carriera tra Sheffield United e Northampton conquista 2 trofei e diventa campione del mondo under 20 con l’Inghilterra.

Nell’estate del 2016 si trasferisce all’Everton e lì resta per quasi un decennio. Solamente lo scorso 1° luglio ha lasciato il club di Premier, quello che lo ha visto crescere. Il calciatore inglese ha totalizzato 325 presenze con 89 gol e 25 assist e oggi cerca una nuova destinazione per vivere la sua maturità calcistica e continuare a segnare come ha sempre fatto.

Takehiro Tomiyasu: una buona occasione di mercato

E siamo arrivati al calciatore dal valore di mercato più alto, che si ritrova oggi senza contratto. Takehiro Tomiyasu ha iniziato la sua carriera in Giappone, per poi trasferirsi in Belgio, al Sint-Truiden, nel 2018. Dopo una sola stagione, è il Bologna ha credere in lui, portandolo in Italia per 7 milioni di euro. In Italia disputa due stagioni di buonissimo livello con i rossoblù, per poi passare all’Arsenal.

Con i Gunners resta 4 anni, fino allo svincolo consensuale dello scorso 1 luglio. L’ultima stagione l’ha saltata per intero, per via di un grave infortunio al ginocchio, che lo farà ritornare in campo solamente verso ottobre. In Inghilterra ha vinto una Supercoppa con la squadra londinese e oggi, a 26 anni e con un valore di mercato di 18 milioni, è pronto a rimettersi in gioco. La Serie A potrebbe ripuntare su di lui.