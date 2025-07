Nuova sfida in Serie A, Juventus insaziabile: la clausola è clamorosa

Scontro totale e un colpo di scena dopo l’altro: la cifra è già stata comunicata, così può cambia tutto

In attesa di sciogliere una volta per tutte il rebus riguardante Dusan Vlahovic, la Juventus sta continuando a sondare a lavorare sotto traccia per rinforzare quei reparti da tempo sotto la lente di ingrandimento di Comolli. I contatti continui con il Porto per Conceicao si inseriscono proprio in questa direzione, così come gli aggiornamenti sul fronte Sancho.

Due piste chiaramente sovrapponibili – almeno per il momento – dalle quali i bianconeri sperano di ottenere risposte concrete. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jonathan David e pur continuando a lavorare in maniera celere sul fronte cessioni, dunque, la ‘Vecchia Signora’ non vuole privarsi di occasioni di un certo tipo soprattutto in determinati reparti.

E così, non perdendo di vista la questione riguardante le corsie esterne (il nome di Wesley continua ad avere un suo perché anche se è la Roma che sta muovendo i passi più concreti almeno rispetto ai bianconeri), l’area tecnica bianconera ha individuato nel pacchetto arretrato un altro reparto da rinforzare nel breve-medio periodo. Dal Brasile, infatti, arrivano aggiornamenti importanti sull’argomento.

Calciomercato Juventus e Roma, filo diretto con il Flamengo: le ultime novità

Secondo quanto riferito da ge.globo, un profilo che la Juventus non avrebbe perso di vista è quello di Leo Ortiz. Il difensore del Flamengo – club al quale è legato da un contratto in scadenza nel dicembre 2028 e da una clausola rescissoria da 80 milioni di euro (ovviamente trattabile al ribasso laddove si presentassero le giuste condizioni) – piace da tempo ai bianconeri.

In possesso dal passaporto italiano – dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che non andrebbe ad occupare lo slot di extra-comunitario – Ortiz sta continuando a calamitare le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa e non solo. Restando in Italia, ad esempio, anche la Roma starebbe vigilando sul da farsi. Ragion per cui, la possibilità che si riproponga la sfida di mercato tra i bianconeri e i giallorossi già bollente sul fronte Wesley non rappresenta affatto uno scenario utopistico. Ad ogni modo, almeno per il momento, i due club non avrebbero intavolato trattative concrete con il Flamengo, limitandosi a tastare il terreno in modo esplorativi. Staremo a vedere se a questi contatti seguiranno sviluppi di un certo tipo. Vi terremo aggiornati.