Nuova idea Inter: un turco al posto di Calhanoglu, sfida a un big di Serie A

Nome nuovo per il centrocampo: i nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore che possa eventualmente sostituire il turco

Sono giorni intensi per l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, dopo aver detto addio al Mondiale per Club venendo sconfitti dal Fluminense, si stanno ancora leccando le ferite.

I vicecampioni d’Europa, infatti, devono fare i conti con diversi casi che non fanno dormire sonni tranquilli a Cristian Chivu. Innanzitutto c’è da risolvere la questione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco appare sempre piĂą intenzionato a lasciare l’Inter per approdare a Istanbul e vestire la maglia del Galatasaray. Nei prossimi giorni si capirĂ se ci sono i presupposti per raggiungere un accordo tra le parti. Ma attenzione anche al possibile trasferimento in Arabia Saudita, dove c’è Simone Inzaghi ad attenderlo a braccia aperte.

Un eventuale addio dell’ex Milan porterebbe inevitabilmente l’Inter sul mercato, alla ricerca di un nuovo centrocampista. In questi giorni Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando il terreno per capire su chi poter puntare. I profili sono diversi e importanti, come quello di Ederson, che l’Atalanta valuta 50 milioni di euro, ma sul taccuino dell’Inter è finito anche Rovella della Lazio.

Calciomercato Inter, il dopo Calhanoglu dal Portogallo: ecco l’erede del turco

Dal Portogallo, inoltre, emerge un altro profilo per i vicecampioni d’Europa. I nerazzurri — secondo quanto riportato da A Bola — sarebbero infatti sulle tracce di Orkun Kokçu. Si tratta di un centrocampista turco, come Hakan Calhanoglu, nato ad Haarlem, in Olanda, il 29 dicembre 2000.

Il 24enne, di proprietà del Benfica, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. L’Inter, tuttavia, non è l’unica squadra interessata: Kokçu, valutato intorno ai 30 milioni di euro, è seguito anche dalla Roma e da tre club di Istanbul, il Galatasaray, il Fenerbahçe e il Beşiktaş.

Per l’Inter c’è aria di cambiamenti in mediana, e il profilo di Orkun Kokçu può rappresentare un’opzione valida anche a prescindere dall’addio di Calhanoglu. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con la possibile partenza di Davide Frattesi — che piace all’Atlético Madrid di Diego Simeone — e con un Henrikh Mkhitaryan ormai non più giovanissimo (ha compiuto 36 anni a gennaio). Kristjan Asllani, inoltre, non ha ancora convinto del tutto, nonostante un buon Mondiale per Club. Dopo l’arrivo di Bonny, dunque, le attenzioni di Marotta e Ausilio sono pronte a spostarsi sul centrocampo.