Milan, svolta per l’erede di Theo: 30mln per la freccia inglese

Il Milan è al lavoro ancora per sostituire Theo Hernandez ed in tal senso emerge adesso un nome nuovo. Pronto un innesto da 30 milioni, con la freccia inglese che può essere perfetta per le idee di gioco di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime.

Per i rossoneri il futuro continua ad essere avvolto da tanta incertezza in maniera del tutto inevitabile, dal momento che ci sono tante nuvole che si aprono all’orizzonte. L’arrivo di un direttore sportivo del calibro di Igli Tare e di un allenatore esperto come Massimiliano Allegri hanno sicuramente fatto rinascere l’entusiasmo nella piazza.

Ma tutto è cambiato dopo le cessioni di Reijnders e di Theo Hernandez, che non sono stati adeguatamente sostituiti. In tal senso, adesso tutta la tifoseria si aspetta degli innesti che possano colmare le tante lacune che ci sono.

Basti pensare a quella che è la situazione sulle fasce di difesa, dal momento che è tutto da rifare. A destra, con gli addii di Walker e di Florenzi e con Terracciano ed Emerson Royal con le valigie pronte, c’è il solo Alex Jimenez.

A sinistra, invece, è stato ceduto Theo Hernandez all’Al-Hilal ed andrà via probabilmente anche Bartesaghi con la formula del prestito. In tal senso, proprio per l’erede del terzino francese il Milan ha messo gli occhi in Premier League per un calciatore che può essere perfetto per Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime.

Milan, nuovo terzino sinistro in arrivo? Occhi in Premier League

La tifoseria sta iniziando a perdere la pazienza. Dopo i disastri della stagione da poco conclusa, si aspettavano una risposta muscolare in sede di mercato da parte del club, che però per ora ha solo venduto.

In tal senso, però, proprio per puntellare la fascia di sinistra, arriva una svolta significativa: stando a quanto raccontato da Transferfeed, il Milan ha messo nel mirino come nuovo terzino sinistro Tyrick Mitchell, forte mancino inglese di proprietà del Crystal Palace. Tra i migliori del campionato inglese.

Si tratta di un calciatore che, per caratteristiche, ricorda molto Theo Hernandez, dal momento che è dominante dal punto di vista fisico ed atletico, dal momento che è velocissimo in campo aperto. La concorrenza non manca per lui e per questo motivo potrebbe servire un innesto da circa 30 milioni di euro.

Classe 1999, nell’ultima stagione ha collezionato 45 partite condite da ben 6 assist. Deve aggiungere qualche gol al suo repertorio, ma il Milan potrebbe aiutarlo a completare il suo percorso di crescita. Tutto questo mentre si avvicina il ritiro, con la lista dei convocati diramata da Allegri.