Milan, Allegri ringrazia Inter e Juve: così arriva il bomber

Le due grandi rivali, a sorpresa, agevolano il Diavolo: affare a sorpresa in attacco che torna d’attualità

Dopo una stagione fortemente negativa, sono diverse le big attese al riscatto nella prossima. Vuole fare sul serio il Milan e ne sta dando dimostrazione in campo e fuori. Rossoneri già tornati al lavoro, con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, agli ordini di Allegri, che cercherà, con tutta evidenza, di far partire i suoi molto forte, per dare fastidio da subito nei quartieri alti della classifica. Attendendo anche risposte importanti dal mercato.

In questo senso, il Diavolo sta iniziando ad accelerare e lancia segnali di voler farsi valere. Dopo l’acquisto di Ricci, ne seguiranno altri, a breve, per i rossoneri. Milan che sta spingendo fortissimo per Jashari, ma che valuta operazioni non solo a centrocampo, bensì anche in altri reparti.

Non è un mistero la ricerca di un attaccante di livello da affiancare in rosa a Santiago Gimenez. Sono tanti i nomi che sono stati accostati al club nelle ultime settimane. C’è spazio anche per un ritorno di fiamma favorito dalle mosse di Inter e Juventus, in uno dei tanti curiosi giochi di intrecci del calciomercato.

Milan, si riapre la strada per Zirkzee: ‘grazie’ a Hojlund

Lo scorso anno il Milan aveva inseguito a lungo Zirkzee, prima del trasferimento dell’olandese al Manchester United. Un anno dopo, la pista potrebbe riaprirsi a sorpresa.

Non è stata una annata felice per l’ex Bologna ai ‘Red Devils’, tutt’altro. Tanto è vero che la sua posizione in squadra è in bilico. Secondo ‘Givemesport’, dopo una fase in cui sembrava che Amorim potesse voler puntare su di lui, ora gli scenari di mercato a Old Trafford cambiano. Latitano le pretendenti per Hojlund, che era stato seguito da Inter e Juventus. Ma per ora, le priorità di nerazzurri e bianconeri sono diverse, visti gli acquisti di Bonny e David. Dunque, se il danese dovrà rimanere, gioco forza, a Manchester, il club ripenserà alla cessione di Zirkzee. E il Milan potrebbe anche pensare di farsi avanti.