Juve, il sostituto di Douglas Luiz costa solo 10 milioni

Affare economico in mediana per i torinesi, il rinforzo arriva dalla Premier League e ha un costo d’occasione: la clausola che fa sorridere Comolli

Dopo il colpo Jonathan David, la Juventus non vuole fermarsi. I bianconeri hanno lanciato un segnale importante nella campagna trasferimenti, con l’acquisto dell’attaccante canadese, un profilo che era appetito da mezza Europa e che ha i gol nei piedi per poter far sognare il club. Ma serviranno ovviamente altri rinforzi, per poter puntare davvero in alto.

Damien Comolli è alacremente al lavoro, per rinforzare la Vecchia Signora e riportarla a competere in quota scudetto. Da capire adesso che cosa accadrà con Vlahovic sul fronte offensivo, ma i movimenti in questa fase sono piuttosto intensi e riguardano anche altri reparti. A centrocampo, il sogno della Juventus è Ederson, e, come raccontato da Calciomercato.it, per convincere l’Atalanta possono essere messe sul piatto diverse contropartite, tra cui Nico Gonzalez.

In mezzo al campo, del resto, sembra scontato l’addio di Douglas Luiz, per il quale si sta cercando la soluzione più opportuna in uscita. Il brasiliano non ha convinto e saluterà dopo una sola stagione a Torino. Ma attenzione anche all’eventualità di rimpiazzarlo con un affare low cost.

Juventus, idea Ndidi dal Leicester: la retrocessione degli inglesi spalanca la strada

Poco più di 10 milioni di euro, tanto basterebbe alla Juventus per mettere le mani su Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano del Leicester, alle ‘Foxes’ dal 2017.

Il classe 1996 ha parametri fisici ideali e caratteristiche specializzate nel recupero palla e nella lotta senza quartiere, per rafforzare la mediana a disposizione di Tudor. Secondo l’insider di mercato turco Ekrem Konur, i bianconeri starebbero sondando il terreno. La retrocessione del Leicester permetterebbe il suo acquisto tramite il pagamento di una clausola rescissoria da appena 9 milioni di sterline. Una occasione che a Torino intenderebbero sfruttare, per completare numericamente il reparto con una spesa contenuta.