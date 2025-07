Inzaghi saccheggia la Serie A, due attaccanti per l’Al Hilal

Le ultimissime sul mercato del club arabo, pronto a pescare ancora una volta dal campionato italiano: il punto della situazione

Brucia parecchio l’eliminazione per mano del Fluminense. Simone Inzaghi e l’Al Hilal si stanno ancora leccando le ferite dopo il ko contro i brasiliani, ai quarti di finale del Mondiale per club.

Gli arabi, dopo aver eliminato il Manchester City, sognavano davvero in grande, ma Thiago Silva e compagni hanno compiuto l’ennesimo miracolo. Ora, per l’Al Hilal, ci sarà il calciomercato con cui consolarsi: le prossime ore saranno quelle dell’ufficialità di Theo Hernandez, con il Milan che incasserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Il francese è dunque pronto a raggiungere Milinkovic-Savic e Koulibaly, pedine fondamentali dello scacchiere arabo, che in passato hanno giocato in Serie A. Proprio il campionato italiano rischia di essere ancora una volta saccheggiato dall’Al Hilal, che non ha alcuna intenzione di fermarsi al giocatore dei rossoneri.

L’attaccante dopo Theo Hernandez: l’Al Hilal di Inzaghi è scatenato

Nei giorni scorsi si è tornati a parlare di Hakan Calhanoglu, ma l’obiettivo primario degli arabi adesso è l’acquisto di un grande centravanti.Â

Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Victor Osimhen. Il club è pronto a ricoprire d’oro il nigeriano, che però non è ancora convinto di accettare la proposta faraonica. Gli arabi sono disposti a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma senza il via libera dell’attaccante, presto si cambierà obiettivo.

È L’Équipe a rilanciare la notizia, sottolineando come Simone Inzaghi abbia fretta di accogliere il nuovo centravanti. Così, il tempo per Osimhen sta per scadere e l’alternativa porta ancora in Serie A: nel mirino dell’Al Hilal c’è infatti Dusan Vlahovic. Anche in questo caso, però, il serbo è apparso poco propenso a un trasferimento lontano dall’Europa.

Dopo il no di #Osimhen, l’#AlHilal di Simone #Inzaghi potrebbe pescare sempre in #SerieA il prossimo bomber: sondaggio esplorativo per #Vlahovic, in uscita dalla #Juventus. No trattative in corso o passi concreti, semplice idea per ora @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 11, 2025

Inevitabilmente, gli arabi stanno seguendo anche altre piste, che si attiveranno qualora né Vlahovic né Osimhen decidessero di sposare il progetto guidato da Simone Inzaghi: sul taccuino dell’Al Hilal ci sono così anche Pierre-Emerick Aubameyang e Youssef En-Nesyri.