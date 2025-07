Inter, Simeone lo scarica: affare low cost con l’Atletico

L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso in sede di calciomercato arriva una ghiotta opportunità dall’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone ha deciso di scaricarlo e può essere una occasione a basso costo per i nerazzurri.

Non si ferma la ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Cristian Chivu per i nerazzurri, che sono consapevoli del fatto che c’è un margine di rischio ridotto al minimo dal momento che si cambierà molto e c’è un tecnico giovane in panchina. Bisogna, di conseguenza, metterlo nelle condizioni ideali per esprimere pienamente quelle che sono le sue potenzialità, dandogli il tempo anche di sbagliare. In che modo? Con la società che deve schermarlo e trasmettergli la serenità che serve ad intraprendere questo percorso.

In sede di mercato sono già arrivati tre innesti di alto profilo. Si tratta di Sucic, Luis Henrique e Bonny. Si tratta, in misura prevalente, di calciatori che vanno a completare la rosa e non di autentici titolari. Vanno tenute, però, sotto osservazione in casa Inter le vicende che riguarda Denzel Dumfries ed Hakan Calhanoglu.

Il primo ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino al 15 luglio, il secondo vorrebbe andare in Turchia, al Galatasaray. In tal senso, serve tutelarsi ed attenzione, da questo punto di vista, ad un rinforzo a basso costo che può arrivare per l’Inter dall’Atletico Madrid di Simeone.

Inter, occhi in casa Atletico Madrid per una occasione low cost

Con il Galatasaray che fa sul serio per Calhanoglu ed il Manchester City che si è fiondato su Dumfries, l’Inter deve tutelarsi tenendo anche sotto controllo l’esperienza media della squadra. In tal senso, una ghiotta occasione per alzare alto il numero ed il livello dei leader presenti in rosa arriva direttamente dall’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone ha deciso, di fatto, di mettere sul mercato Rodrigo De Paul, dal momento che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che al suo posto è in arrivo Cardoso dal Real Betis.

E’ un nome che da tempo viene dato in orbita nerazzurra e che sarebbe perfetto per Cristian Chivu in caso di passaggio al 3-4-2-1. In mezzo al campo, in una mediana praticamente a due, sarebbe perfetto e potrebbe essere un innesto che può portare in dote qualità da vendere, capacità di dare equilibrio ed anche una leadership che senza il turco potrebbe venire a mancare in mezzo al campo. Si attendono sviluppi, ma la decisione di mettere alla porta De Paul dell’Atletico Madrid può spalancare una autostrada per l’Inter. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.