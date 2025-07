Dumfries come Inzaghi: subito via dall’Inter, firma con il top club

Il futuro di Denzel Dumfries tiene in apprensione l’Inter ed i suoi tifosi: l’indiscrezione sul big nerazzurro

In casa Inter, oltre a Calhanoglu, tiene banco anche la situazione legata al futuro di Denzel Dumfries. L’attuale clausola inserita nel suo contratto, infatti, spaventa i nerazzurri ed i tifosi.

L’esterno olandese ad ottobre ha rinnovato il contratto fino al 2028 e cambiato di recente il suo agente (adesso fa parte della scuderia di Jorge Mendes), con il vecchio entourage che aveva preteso e ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria del nuovo accordo, vista la possibilità del giocatore di liberarsi a parametro zero questa estate senza il via libera sul prolungamento.

Dumfries ha così firmato per altre tre stagioni ed ottenuto l’inserimento nel nuovo contratto di una clausola di circa 30 milioni di euro, valida solo per l’estero e attivabile nella prima metà di luglio. Scenario questo che spaventa l’Inter e ovviamente lascia in bilico per qualche settimana la situazione di uno dei pilastri della formazione di Chivu, che da qualche mese a questa parte (oltre alle sirene dalla Premier League) fa gola specialmente al Barcellona. Ma non solo.

Calciomercato Inter, anche il Manchester City piomba su Dumfries

Secondo quanto riportato da ‘footballtransfers.com’, anche il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Dumfries. L’olandese sarebbe stato individuato come l’erede di Kyle Walker per la fascia destra e, con l’attuale clausola rescissoria, fa gola e non poco.

Occhi puntati dunque anche sul nome di Denzel Dumfries, la cui clausola da 25 milioni (a salire) scadrà il prossimo 15 luglio. L’Inter, dopo questa data, potrebbe comunque darlo via ma per 35-40 milioni di euro. Sono settimane decisive in casa nerazzurra anche sul fronte Dumfries.