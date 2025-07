Attesa per Jashari, poi due terzini per Allegri: Tare spiazza tutti

Il punto sul calciomercato del Milan. A breve il Club Brugge darà una risposta per il centrocampista, poi tutto sulla difesa

Sono ore di attesa per il Milan e i suoi tifosi. Il popolo rossonero, infatti, conoscerà presto la risposta da parte del Club Brugge per Jashari.

Il Milan ha fatto tutto il possibile per prendere il centrocampista, spingendosi oltre i 35 milioni di euro, bonus compresi. Si respira fiducia dalle parti di via Aldo Rossi, ma il via libera per lo sbarco in Italia non è ancora arrivato. Igli Tare spera di chiudere il prima possibile la trattativa, così da potersi concentrare su altri reparti.

Massimiliano Allegri, che inizierà domani a lavorare a Milanello, vuole almeno due terzini e un centravanti. Evidentemente, poi, ci sarà spazio anche per un forte difensore centrale, qualora dovesse partire uno tra Thiaw e Tomori. Il tecnico livornese, spesso a Casa Milan per confrontarsi con la dirigenza, attende fiducioso, consapevole del fatto che non ci saranno spese folli per rinforzare le corsie.

Così, le piste che portano a Cambiaso e Udogie si sono raffreddate, mentre il colpo De Cuyper è ormai sfumato del tutto. I terzini che varcheranno il cancello di Milanello saranno, dunque, giovani e con ampi margini di crescita.

Milan, doppio colpo giovane: l’idea di Tare

Va proprio in questa direzione l’idea emersa nelle scorse ore di Archie Brown, inglese classe 2001 in forza al Gent.

Potrebbe essere lui il mancino destinato a raccogliere l’eredità di Theo Hernandez. Sulla destra, invece, resta viva la pista che porta a Marc Pubill dell’Almeria. Entrambi hanno valutazioni intorno ai 15 milioni di euro. Di fatto, con i soldi che i rossoneri incasseranno dalla cessione del francese, Igli Tare è pronto a reinvestirli per due terzini giovani e di belle speranze. È questa la linea che sta prendendo piede dalle parti di via Aldo Rossi.

Ovviamente, sul taccuino della dirigenza rossonera i nomi sono tanti e presto ne emergeranno altri: piace Dodo della Fiorentina e, con l’inserimento di una contropartita tecnica, la trattativa potrebbe prendere forma. Attenzione, infine, anche all’idea Jayden Oosterwolde del Fenerbahce.

Nel frattempo, però, Massimiliano Allegri lavorerà con i giocatori che avrà a disposizione da domani. Il tecnico avrà modo di valutare, in questa lunga e calda estate, se i giovanissimi Magni e Bartesaghi possono davvero restare in prima squadra, al pari di Alex Jimenez.