Sommer può lasciare l’Inter: l’erede a parametro zero è top

Per il portiere svizzero c’è la pista Galatasaray e intanto spunta un’ipotesi di livello altissimo per sostituirlo: può arrivare anche gratis

Sono giorni e settimane fondamentali per l’Inter, che ha appena annunciato l’acquisto di Bonny dal Parma. Un puntello per l’attacco che si aggiunge ai vari Lautaro, Thuram, Taremi, Pio e Sebastiano Esposito. Un reparto senza dubbio affollato, anche considerando la presenza di Valentin Carboni, per cui in effetti si va verso l’ennesimo prestito anche se sono in corso tutte le valutazioni. L’argentino è un profilo diverso dagli altri, di qualità, un trequartista che manca in rosa. Anche l’iraniano è in uscita, così come Sebastiano Esposito.

Allo stesso modo ci sono altri calciatori in uscita, o comunque considerati sacrificabili. Uno di questi è Bisseck, che per 30-35 milioni può partire con interessi in Premier. Poi c’è Calhanoglu, per cui la situazione è insostenibile all’interno dello spogliatoio dopo lo sfogo di Lautaro e la risposta del turco, con l’Inter che attende l’affondo del Galatasaray. Senza dimenticare Francesco Acerbi, nel mirino del suo ex allenatore Simone Inzaghi che lo vorrebbe portare con lui in Arabia. E poi ancora Frattesi e Asllani che restano in bilico. Da capire anche quale sarà il futuro della porta con Yann Sommer che piace sempre al Galatasaray e una sua permanenza non è scontata. Tanto che dalla Spagna arrivano indiscrezioni su quello che potrebbe essere il suo sostituto in nerazzurro, di altissimo livello.

Inter, pista Ter Stegen in caso di addio di Sommer

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, l’Inter avrebbe manifestato il suo interesse per la situazione di Marc-André Ter Stegen, portiere tedesco del Barcellona che è praticamente retrocesso nelle gerarchie tra i pali finendo addirittura terzo. Questo perché l’arrivo di Joan Garcia dall’Espanyol, pagato parecchio dai blaugrana, ha rimescolato le carte considerando pure la presenza di Inaki Pena. In attesa di capire il futuro di Szczesny. E ovviamente le indiscrezioni su un addio del tedesco si rincorrono da qualche giorno.

Ter Stegen al momento avrebbe intenzione di restare e capire la situazione, presentandosi regolarmente in ritiro. Ma il portiere classe ’92 è molto arrabbiato sia per le scelte del Barcellona che lo ha praticamente retrocesso che per la gestione della comunicazione sulla propria situazione da parte del club. È aperto a ogni soluzione, non ha ancora chiesto la cessione ufficialmente ma pensare che rimanga da terzo portiere è praticamente impossibile. L’Inter e Sommer hanno sul piatto un’offerta del Galatasaray, con un anno ancora di contratto potrebbero anche decidere di separarsi subito.

A quel punto Ter Stegen può diventare un’opzione percorribile e i nerazzurri anche sarebbero pronti a formalizzare un’offerta nei prossimi giorni. Il Barcellona lascerebbe partire il suo portiere anche gratis pur di risparmiare i tre anni di contratto che rimangono con un ingaggio ancora importante che hanno bisogno di risparmiare. Per l’Inter sarebbe un’occasione di alto livello, a parametro zero. La prossima settimana sarà tutto più chiaro.