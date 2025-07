Skriniar conferma il ritorno in Serie A: svelato dove giocherà

Di rientro dall’esperienza più che positiva in prestito al Fenerbahce, Milan Skriniar non rimarrà a Parigi ancora a lungo.

Lo slovacco è consapevole di non rientrare nei piani di Luis Enrique, e per questo morivo si sarebbe messo alla ricerca di una soluzione valida per il proseguo della sua carriera. Essendo un profilo di caratura internazionale, il nome di Milan Skriniar nel corso di queste settimane è stato accostato con insistenza a diverse squadre importanti, ma l’ex Inter nelle scorse ore è uscito allo scoperto svelando per la squadra di Serie A per la quale avrebbe estremo piacere a giocare.

Skriniar svela la squadra dove giocherà

Milan Skriniar a Parigi sarà solo di passaggio, anche perché come nella passata stagione, neanche in questa Luis Enrique ha intenzione di puntare sul difensore slovacco. E pensare che qualche estate fa era stato presentato come il colpo più importante dell’intera sessione di calciomercato, ma le sue caratteristiche non si sono mai sposate con lo stile di gioco del tecnico asturiano.

Milan Skriniar si appresta dunque a lasciare il Paris Saint Germain per fare ritorno in Serie A, campionato nel quale vorrebbe tornare a giocare, come confermato da lui stesso in una recente intervista. E questa sua volontà potrebbe presto essere realizzata, visto che su di lui si sarebbe timidamente cominciata a muovere una grande del campionato italiano. Nulla di confermato al momento, né lato club né lato calciatore, ma il fatto che l’ex Inter sia uscito allo scoperto in questo modo lascia intendere che invece qualcosa sotto si starebbe muovendo.

Intercettato dai microfoni dei colleghi di CalcioNapoli24, infatti, Milan Skriniar avrebbe espresso, seppur indirettamente, il suo desiderio di giocare per il Napoli, piazza da lui sempre ammirata e rispettata, e nella quale potrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte, allenatore che nel suo processo di crescita professionale e personale ha giocato un ruolo fondamentale.

Skriniar torna in Serie A

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe clamorosamente essere a Napoli, come confermato anche da lui stesso ai microfoni di CalcioNapoli24. O meglio, lo slovacco non ha escluso a questa soluzione, ma il menzionare più volte Stanislav Lobotka e il dire che gli farebbe molto piacere giocare con lui anche in una squadra di club, oltre che in Nazionale, lascia intendere che qualcosa si potrebbe muovere su questo fronte.

Allo stesso tempo, però, Skriniar ci ha tenuto a precisare che tiene tutte le porte aperte, dando però la sua preferenza per quella partenopea, spinto anche dalla voglia di tornare a lavorare con un allenatore top come Antonio Conte. Al momento non ci sarebbe stato ancora alcun tipo di contatto fra il Napoli ed il PSG, ma se lo slovacco si sarà esposto di questa maniera un motivo ci sarà. Staremo a vedere.