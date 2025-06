Skriniar torna in Serie A: è pronto a sfidare l’Inter

Il Napoli oltre a Beukema sta cercando anche altri difensori e il nome proposto è decisamente suggestivo: il mister lo ritroverebbe dopo cinque anni

Tempo di mercato già nel vivo per tutta Europa, nonostante gli impegni al Mondiale per Club che va avanti. Inter e Napoli, insieme alla Fiorentina e il Como sono tra le squadre più attive, con le altre che stanno studiando anche in base alle eventuali cessioni pesanti. Vale per la Roma, per la Lazio, magari anche il Bologna che riceve i corteggiamenti delle big per tanti pezzi pregiati, dai due centrali a Ndoye.

Proprio il mercato dei difensori è piuttosto caldo, considerando che stanno diventando merce rara a un certo livello e in Serie A non è semplice inserirli. Tra i nomi più in vista c’è quello del giovanissimo Leoni del Parma, che piace praticamente a tutte le big con Milan e Inter pronte a emergere per dar vita a un derby. Ma attenzione ovviamente alla concorrenza della Juventus, che riabbraccerà Bremer e Cabal. C’è poi il Napoli che ha bisogno di un centrale adatto a Conte e il nome è stato individuato ormai in Sam Beukema del Bologna, ma c’è anche un’altra candidatura a sorpresa che avrebbe del clamoroso. Sarebbe un ritorno in Italia di un calciatore molto discusso che ha già lavorato con il tecnico in passato.

Skriniar torna in Italia: “A Conte piace”

Per parlare della situazione in casa Napoli è intervenuto Emanuele Cammaroto, giornalista esperto di mercato: “Lunedì pomeriggio avremo molte più chance per capire se sarà liberato. Ci sarà un incontro tra Manna e la dirigenza del Bologna per Beukema e Ndoye. Il mercato del Napoli e il lavoro di Manna si concentra sulla difesa e sull’attacco. A centrocampo cinque uomini su sei già ci sono: Anguissa va verso la conferma”.

“Adesso – spiega Cammaroto a ‘Radio Punto Zero’ – l’attenzione si concentra sulla difesa: Beukema quasi dentro o fuori lunedì, ma occhio a Skriniar. Un nome che continua ad essere proposto ed è gradito da Conte. L’idea è quella di capire in via definitiva il discorso Beukema, a quel punto non escludo che il Napoli possa cercare di fare un prestito che potrebbe essere Skriniar oppure Chalobah del Chelsea, anche lui pallino di vecchia data di Conte”. Lo slovacco viene dal prestito al Fenerbahce di Mourinho e tornerà al PSG, con cui De Laurentiis ha già trattato per Kvaratskhelia e prima ancora per Fabian Ruiz. Sarebbe un nome di affidabilità e garanzia, che conosce già il mister dopo averci lavorato (e vinto, lo scudetto) all’Inter.