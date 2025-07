Rinforzo da quasi 50 milioni per Tudor: arriva prima del ritiro

La società bianconera è pronta a dare l’assalto per un colpo enorme dal Barcellona

La Juventus ha recentemente salutato il Mondiale per Club perdendo di misura contro il Real Madrid agli ottavi di finale. Si interrompe qui la corsa della truppa di Tudor che dopo le prime due gare convincenti ha inanellato altrettanti ko di fila tra l’ultima dei gironi e la prima ad eliminazione diretta.

La Coppa del Mondo per club lascia quindi qualche indicazione all’allenatore croato ma anche alla società che dovranno lavorare di pari passo per potenziare la squadra lì dove servirà. In particolare la Juve potrebbe andare a mettere le mani su una difesa che attende con ansia di riavere Bremer tra i titolari, e che necessita di almeno un nuovo rinforzo.

Lo stesso Tudor ha dato priorità proprio all’arrivo di un difensore centrale di alto livello per alzare l’asticella del rendimento del reparto. In questo senso il prossimo grande colpo della Juventus potrebbe arrivare direttamente da Barcellona, dove c’è un big con la valigia pronta.

Calciomercato Juventus, mirino in casa Barcellona: il prezzo di Araujo

Stando a quanto evidenziato dal portale iberico ‘ElNacional.cat’ dopo diverse settimane di speculazioni, la Juventus avrebbe deciso di presentare nei prossimi giorni un’offerta formale al Barcellona per assicurarsi il difensore Ronald Araujo, che appare sempre più lontano dal Camp Nou.

L’uruguaiano incarna perfettamente l’idea del centrale che cerca la società bianconera con il giusto abbinamento di fisico, tecnica ed esperienza internazionale. La stessa fonte spagnola sottolinea come ora la Juve stia accelerando per provare a chiudere l’affare consapevole della potenziale concorrenza di altri colossi europei.

In questo senso pare che un’offerta vicina ai 50 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per aprire le porte visto che il Barça ha anche bisogno di introiti vista la situazione economica del club.

Il difensore ha un contratto con i catalani fino al 2031, ma il suo stipendio è ancora alla portata rispetto a quello che potrebbe guadagnare in Italia. Come evidenziato dal portale iberico, chi gli è vicino non ha escluso un trasferimento, a patto che il club lo ritenga opportuno e che l’offerta sia congrua al suo valore.

Un affare che qualora trovasse la spinta giusta potrebbe concretizzarsi già prima del ritiro fornendo a Tudor un campione per la difesa.