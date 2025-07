Juve, Douglas Luiz ai saluti: l’addio finanzia il colpo dal Tottenham

La Juve sta lavorando in prospettiva futura ed in tal senso un nome da tenere in considerazione è quello di Douglas Luiz. Il brasiliano può dire addio e la sua cessione può finanziare il colpo che arriva direttamente dal Tottenham. Andiamo a vedere le ultime.

Per i bianconeri sono momenti a dir poco cruciali e delicati, dal momento che si sta delineando quella che è la squadra del futuro. E’ arrivato Jonathan David, che sarà il riferimento offensivo della compagine di Igor Tudor, con le firme che sono arrivate al termine di una trattativa lunghissima che ha avuto quasi i connotati di una telenovela. In tal senso, però, oltre agli acquisti bisogna pensare anche alle cessioni, con alcuni addii che serviranno a finanziare delle entrate, dal momento che non si avranno risorse illimitate.

Uno dei nomi in uscita è quello di Douglas Luiz, dal momento che al primo anno di Juve le cose per lui sono andate malissimo. Ha giocato con il contagocce, infatti, non ha per niente convinto con le sue prove e gli infortuni sono stati una costante di tutta la stagione. Si parla di un suo ritorno in Premier League ed il suo addio può consentire alla Juventus di affondare il colpo per un rinforzo che sarebbe importante in mezzo al campo. E che arriva direttamente dal Tottenham, una società con la quale storicamente i bianconeri hanno dei buoni rapporti.

Juve, occhi in casa Tottenham: serve la cessione di Douglas Luiz

Douglas Luiz è stato spesso criticato in questo suo primo anno alla Juventus. Arrivato con grande entusiasmo, non ha superato il verdetto del campo. Per colpe sue ma non solo, anche perché si è spesso detto che non era un profilo gradito a Thiago Motta. Igor Tudor ha chiesto un centrocampista box to box, capace cioè di saper fare la differenza in entrambi le fasi. Con la cessione di Douglas Luiz può diventare possibile un colpo che arriva dal Tottenham. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Juve ha messo seriamente nel mirino Yves Bissouma, roccioso centrocampista di 28 anni di proprietà del Tottenham. Gli Spurs hanno aperto alla sua cessione per una cifra che si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro ed i bianconeri, a quanto pare, hanno fiutato la possibilità di condurre in porto questo affare. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo la sua valutazione si è abbassata proprio in ragione di ciò. Si tratta di una occasione di mercato che Comolli vuole cogliere al volo.