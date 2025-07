Inter, Calhanoglu ai saluti: l’erede arriva dalla Francia per 20mln

L’Inter continua a fare i conti con gli effetti del caso Calhanoglu ed in tal senso il suo erede può arrivare dalla Francia per 20 milioni di euro. Si tratta di un nome potenzialmente davvero molto interessante. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Per i nerazzurri il grande tema di attualità è legato senza ombra di dubbio al destino di Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, è ormai in rottura con tutto l’ambiente. Dallo spogliatoio dopo le parole di Lautaro Martinez fino ad arrivare alla dirigenza, senza ovviamente dimenticare i tifosi. E’ palese, ormai, che dietro questo silenzio ci sia la voglia di aspettare che cosa accadrà con il Galatasaray. In caso di mancato accordo, infatti, il turco potrà dire di non aver mai voluto rompere e di non essersi mai esposto contro l’Inter.

Ovviamente però Beppe Marotta ed Ausilio si stanno guardando in maniera inevitabile attorno, dal momento che è impensabile farsi trovare impreparati per una scelta così importante. Stiamo parlando, infatti, del calciatore che ha in mano le redini della linea mediana. In tal senso, c’è da registrare un colpo di scena non di poco conto. A quanto pare, infatti, l’Inter si sta muovendo per un nome nuovo per il post Calha che può arrivare dalla Francia per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Andiamo a vedere i dettagli a riguardo.

Inter, svolta per l’erede di Calhanoglu: nome nuovo dalla Francia

Come è noto, in casa Inter per il centrocampo in caso di addio del turco il nome più caldo è Ederson. La trattativa, però, è complicata, dal momento che l’Atalanta chiede una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Davanti ad una cifra del genere è impossibile non valutare altre strade ed ora arrivano aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da InterLive, infatti, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Lamine Camara, centrocampista completo e dal grande talento di proprietà del Monaco.

Si tratta di un profilo che ha un enorme talento, dal momento che abbina ad un grande dinamismo anche una grande facilità di calcio, che gli consente di essere pericoloso anche da calcio piazzato. Ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed essendo un classe 2004 si tratta di un profilo che si sposa perfettamente con la linea tracciata dal fondo Oaktree. Resta da vedere, adesso, che cosa accadrà. Per il momento si tratta di un nome che piace e che è stato proposto, ma non è detto che poi l’Inter possa per davvero affondare il colpo. Si attendono sviluppi.