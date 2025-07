Il grave infortunio ribalta tutto, fiato sospeso Juve: Yildiz è il prescelto

Quanto successo nelle scorse ore sta continuando ad alimentare non pochi dibattiti: l’attaccante bianconero sulla cresta dell’onda. Il motivo

Una delle note più luminose della Juventus nel Mondiale per Club da pochi giorno concluso per i bianconeri a causa dell’eliminazione contro il Real Madrid è stato sicuramente Kenan Yildiz. L’attaccante turco si è infatti preso letteralmente la squadra sulle spalle con classe, tecnica e personalità.

Letteralmente rivitalizzato dalla nuova posizione che Tudor gli ha ritagliato, il numero 10 della ‘Vecchia Signora’ – al netto della forza degli avversari incontrati nelle prime due uscite ufficiali negli States – ha incantato non pochi addetti ai lavori. La crescita del giovane attaccante bianconero è sotto gli occhi tutti al punto che la Juventus non vuole perdere altro tempo e sta spingendo per trovare la quadra sul tema riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2030 (con annesso adeguamento).

Del resto Yildiz non ha mai nascosto il suo desiderio di continuare la sua avventura all’ombra della Mole con la consapevolezza e la maturità del veterano. Ecco perché l’area tecnica della Juventus sta studiando i termini della nuova offerta da sottoporre all’entourage del calciatore con scadenza 2030 e passaggio da 1,5 a 4 milioni di euro complessivi.

Tutti pazzi per Yildiz: la richiesta dopo il KO di Musiala

Passaggio cruciale – quest’ultimo – utile anche a sventare nuove clamorose offerte provenienti dall’estero. Di fatto diversi club soprattutto dalla Premier League avevano provato a sondare il terreno per capire i margini di manovra. Dopo il grave infortunio accorso a Musiala, però, non pochi utenti su X ipotizzano che lo stesso Bayern Monaco possa ritornare a fare un pensierino per Yildiz, cresciuto e maturato proprio nella ‘cantera’ bavarese. Ecco una rapida rassegna di commenti a riguardo:

Te imaginas si Yildiz va al bayern como remplazo de Musiala por su lesión? — Futbolero_byee (@Futbolero_byee) July 5, 2025

con il ko di Musiala dobbiamo blindare Yildiz prima di subito — De Armasmachia (@noianononhodet1) July 5, 2025

Quanto è quotato un assalto a Yildiz da parte del Bayern ? https://t.co/hSUYxt6RPJ — Gavvv (@gavvvvvideos) July 5, 2025

Ora il Bayern deve andare a sostituire Musiala… Leao secondo me rimane a Milano, se fossi juventino avrei paura per Yildiz… occhio anche a Guler 👀 — IBRACADABRA 🪄 (@nicolo_bortolat) July 5, 2025

Musiala rotto per un anno. Il Bayern 100% offre 100mln per Yildiz e Comolli accetta subito. — Jjuli🦅 (@jjuli_24) July 5, 2025

@DamienJComolli BLINDARE BLINDARE BLINDARE YILDIZ PER FAVORE, NON FARTI CATTURARE DALLE CIFRE pic.twitter.com/sj2ymR0cDu — FæD (@fedexbl) July 5, 2025

Ad ogni modo, ricordiamo che Musiala e Yildiz sono calciatori assolutamente diversi sia per caratteristiche che per zolle di campo calpestate. L’associazione di idee che traspare dai commenti presenti comporterebbe – laddove si dovesse realmente concretizzare – un vero e proprio ribaltone tattico in casa Bayern al momento piuttosto difficile da ipotizzare. Il tutto senza trascurare la volontà del ragazzo di incidere in maniera determinante con la maglia della Juventus cucita sul petto.