Dani Olmo in Serie A: c’è la svolta, lo scambio

Il futuro dello spagnolo potrebbe essere lontano dal Barcellona. I catalani non sembrano essere intenzionati a puntare su di lui. E attenzione allo scambio in Serie A

Il futuro di Dani Olmo al Barcellona ritorna in forte bilico. Secondo le informazioni di Don Balon, i catalani sono ritornati a ragionare sul destino dello spagnolo. La volontà dei blaugrana sembrerebbe essere quella di puntare sul calciatore, ma lo spazio rischia di essere inferiore e per questo motivo una sua partenza non è da escludere. La decisione finale dovrebbe avvenire entro la fine della sessione. Attenzione, però, ad uno scambio.

L’eventuale addio di Dani Olmo al Barcellona potrebbe portare molti club a sondare il terreno. E anche una big di Serie A è pronta a fare un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Un affare non sicuramente semplice, ma c’è la possibilità di uno scambio per sbloccare la trattativa. Per adesso si tratta di una ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

Calciomercato: Dani Olmo in Serie A, ipotesi scambio

Dani Olmo potrebbe essere ancora una volta protagonista durante l’estate. Lo spagnolo rischia di non essere un giocatore del Barcellona e per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso. La decisione finale dovrebbe arrivare durante la fine dell’estate anche se non è da escludere una chiusura anticipata con la possibilità di uno scambio.

Stando alle informazioni di Sport, il Barcellona, dopo il no di Nico Williams, potrebbe decidere di andare a puntare su Leao nel calciomercato per andare a rinforzare il reparto offensivo. Naturalmente l’arrivo del portoghese rischia di non concedere tanto spazio a Dani Olmo e lo spagnolo rappresenta una carta per convincere il Milan per lasciar partire il lusitano. Uno scambio da tenere in considerazione soprattutto se i catalani decideranno di puntare su Leao.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna trattativa in corso fra Milan e Barcellona per uno scambio fra Dani Olmo e Leao. Naturalmente bisognerà capire meglio come si evolverà la situazione in futuro, ma è una pista comunque da seguire con attenzione.

Mercato: il Milan ritorna su Dani Olmo?

Dani Olmo è fra i giocatori candidati a lasciare il Barcellona in questo calciomercato per magari provare una esperienza nuova e la Serie A resta una possibilità.

L’interesse dei blaugrana per Leao potrebbe aprire all’ipotesi di uno scambio. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.