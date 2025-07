Sorpasso Inter sulla Juventus: il tesoretto da 40 milioni sblocca l’affare

Duello tra Inter e Juventus per il colpo a centrocampo, ma la squadra di Cristian Chivu è in vantaggio per una doppia grande cessione



Dopo un Mondiale per club non indimenticabile, l’Inter prova a voltare pagina. Prima c’è da risolvere qualche problema interno. Le parole di Lautaro Martinez e soprattutto del presidente Marotta, a seguito della sconfitta contro il Fluminense, hanno provocato la reazione indispettita di Calhanoglu, da settimane insofferente e pronto a lasciare il club.

Il centrocampista turco vorrebbe tornare a casa. Ha scelto il Galatasaray per proseguire e forse chiudere la sua carriera. Non è un mistero che abbia più piacere tornare ad Istanbul che continuare a giocare a Milano. L’Inter ha fissato il costo del cartellino, di circa 30 milioni di euro. Troppi per il club giallorosso, che sarebbe intenzionato a spenderne la metà. Servirà mediazione tra le parti e Calhanoglu deve ricucire quanto prima lo strappo con la dirigenza nerazzurra.

Allo stesso tempo, l’Inter potrebbe perdere una nuova pedina a centrocampo. Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. L’eventuale cessione del centrocampista della Nazionale aprirebbe le porte per l’obiettivo di mercato in comune con la Juventus: l’Inter avrebbe un vantaggio economico da sfruttare.

Inter, il post Frattesi e Calhanoglu arriva dall’Atalanta

Per mesi, la Juventus ha inseguito il sogno Ederson, senza però mai affondare il colpo. L’Inter potrebbe affrontare la spesa enorme richiesta dall’Atalanta grazie alla doppia maxi cessione.

Con un eventuale addio di Calhanoglu per 15-20 milioni di euro e soprattutto la partenza di Frattesi all’estero per una cifra vicino ai 40 milioni di euro, allora Marotta e Ausilio avrebbero la disponibilità economica per investire sul mediano brasiliano. L’ex Sassuolo è chiaramente il profilo che sbloccherebbe il mercato dell’Inter in entrata.

Ederson è diventato un obiettivo concreto di mercato. L’Atalanta spara alto, chiede almeno 50 milioni per liberare il suo titolare, tra i migliori nel suo ruolo in Serie A. Ma non è l’unico profilo valutato dalle parti degli uffici di Viale della Liberazione. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, Richard Rios rappresenta una validissima alternativa presa in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Il centrocampista del Palmeiras è inseguito da tanti club in Europa e il rischio è che si scateni un’asta, ma sicuramente ha una valutazione più economica di Ederson: a 28-30 milioni può iniziare la trattativa.

Inoltre, l’Inter potrebbe incassare ulteriore denaro da investire sul mercato dalle cessioni di Sebastiano Esposito e Aleksander Stanković.