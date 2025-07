Più di 20 milioni per battere la Juve: “Ecco il piano della Roma” | ESCLUSIVO

Le ultime sul mercato dei giallorossi, pronti a mettere le mani sul calciatore che tanto piace anche ai bianconeri: il punto della situazione

Dal Mondiale per Club alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di fare sul serio per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini, il terzino brasiliano.

Per fare il punto della situazione sul calciatore attualmente del Flamengo, Wesley, che i capitolini possono prendere in sinergia con l’Everton, a Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Fabio Massimo Splendore: “La novità emersa nel pomeriggio di ieri – conferma il giornalista – è che si sta ragionando per prendere Wesley, sfruttando la sponda Everton, così da superare i paletti del Fpf. Gli inglesi prenderebbero il giocatore, per poi girarlo in prestito alla Roma. Ieri era questa la notizia, è questa la chiave per arrivare a Wesley”, ammette Splendore.

Per quanto riguarda i costi dell’operazione, il giornalista cede poco nel prezzo fissato dai brasiliani: “Il Flamengo ha fatto sapere che costa 30 milioni, poi quando si entra nel vivo penso che si possa ragionare sui 20 milioni più bonus”.

Colpo Wesley, Splendore: “Gasperini tiene particolarmente a lui”

Dietro l’accelerata della Roma c’è certamente l’inserimento di qualche altra squadra. Non è un segreto, d’altronde, che Wesley piace tanto anche alla Juventus.

La famiglia Friedkin ha dunque deciso di sfruttare questa sinergia con l’Everton, per provare a battere la concorrenza della Juve e di altri club: “Gian Piero Gasperini tiene particolarmente al calciatore – prosegue il collega -, la concorrenza ha fatto sì che si studiasse la soluzione migliore per prenderlo. Bisogna apprezzare che finalmente, come il Milan, la Roma ha una struttura chiara, con Ranieri, Massara e Gasperini. Secondo me i benefici si stanno iniziandoiando a vedere. Basta vedere la prontezza di cedere di Tammy Abraham, avendo colto l’opportunità che si stava creando con l’addio di Ciro Immobile al Besiktas. Ora questa sinergia con l’Everton”.

L’eventuale acquisto di Wesley dal Flamengo permetterebbe alla Roma di di proseguire con un’importante tradizione, quella dei terzini destri brasiliani: “Fra centrali e terzini dal Brasile, la Roma ha sempre pescato parecchio. Mi vengono in mente Juan, Cafu, Aldair, ma anche Maicon e Marquinhos, che ha vinto la Champions League con il Psg. Per i romanisti però il brasiliano è Paulo Roberto Falcão”