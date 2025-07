Non solo Vlahovic e Thuram, tutti i casi che spaccano Inter e Juve

Le ultimissime sul mercato dei nerazzurri e dei bianconeri: alcuni giocatori importanti sono pronti a fare le valigie

Inter e Juventus hanno detto addio al Mondiale per Club venendo eliminate rispettivamente dal Fluminense e dal Real Madrid.  Ora per i due club è tempo di pensare al calciomercato.

Marotta e Comolli sono chiamati a rafforzare le rispettive squadre per dare la caccia al Napoli di Antonio Conte, ma devono fare i conti con diversi casi spinosi.

Dusan Vlahovic è sicuramente quello che sta facendo discutere da più tempo. Tempo, che però per i bianconeri è davvero scaduto. Ecco perché sta prendendo sempre più piede la possibilità di una rescissione del contratto, con una buonuscita per il giocatore. L’incontro tra l’entourage dell’ex Fiorentina e della dirigenza bianconera aiuterà a far chiarezza.

A Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, si è così parlato di Dusan Vlahovic e degli altri casi che stanno agitando parecchio le due società .

Juve e Inter, tempi duri per Comolli e Marotta: tutti i casi da risolvere

Il centravanti serbo, dunque, non è l’unico problema che Comolli deve risolvere. In uscita ci sono anche altri due calciatori, Timothy Weah e Nico Gonzalez.

Per l’americano, dopo il rifiuto di trasferirsi al Nottingham Forest, in Premier League, c’è la possibilità Marsiglia; per quanto riguarda l’argentino, invece, non sarà per nulla facile cederlo. L’ex Viola ha vissuto una stagione fallimentare e al momento non ci sono offerte reali. L’attaccante potrà così lasciare la Juve solo a condizioni non proprio vantaggiose per il club.

Spostandoci in casa Inter, invece, Beppe Marotta deve fare i conti con i casi Calhanoglu, Pavard e Thuram. La possibile partenza del turco è nota ormai da giorni, con il Galatasaray intenzionato a prenderlo. Ci sarà da trovare un accordo sulle cifre e non sarà per nulla semplice.

Ma in questi giorni al centro dell’attenzione c’è soprattutto l’attaccante francese, per il quale i rumors sono sempre più numerosi. Non è da escludere una sua partenza in questa sessione di calciomercato. Piace all’estero, ma è stato effettuato un sondaggio anche da parte della Juventus.

Al momento, però, è difficile immaginare che ci sia qualcuno disposto a pagare i soldi della clausola. Thuram ha chiuso la stagione non proprio benissimo: il prezzo è, dunque, inevitabilmente calato. Oltre all’attaccante, può lasciare l’Inter Sommer. Sono dunque tante le situazioni, non proprio facili, che Chivu è chiamato a gestire in questa calda estate