Milan, Xabi Alonso lo scarica: ghiotta occasione dal Real Madrid

Il Milan sta lavorando senza sosta per il proprio futuro ed ora emerge una ghiotta occasione in sede di calciomercato direttamente dal Real Madrid. Il tecnico Xabi Alonso, infatti, ha deciso di scaricarlo ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

I rossoneri stanno lavorando senza alcuna interruzione al proprio futuro nella assoluta convinzione del fatto che non c’è tempo da perdere e non c’è margine di errore, come si suole dire. Massimiliano Allegri ha dato delle chiare indicazioni alla sua dirigenza su quelle che sono le esigenze di questa squadra. Che ha bisogno di essere puntellata in ogni reparto, senza nessuna eccezione. In tal senso, i nomi caldi sono tanti per il Milan, a partire da Mateo Retegui fino ad arrivare a Jashari, il grande sogno per la linea mediana.

Come ha sempre fatto, Igli Tare in maniera del tutto inevitabile sta lavorando su più profili, nella assoluta consapevolezza del fatto che i colpi di scena in sede di calciomercato sono all’ordine del giorno. Da questo punto di vista, c’è una svolta significativa che arriva. Il calciatore in questione, che è nella lista degli acquisti del Milan da qualche tempo, è stato messo in lista di sbarco da Xabi Alonso. E rappresenta una grande occasione che arriva direttamente dal Real Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, nuovo rinforzo dal Real Madrid: il giocatore è stato scaricato

I rapporti tra i rossoneri ed i galacticos sono sempre stati ottimi negli anni, dal momento che le parti hanno lavorato a tante operazioni insieme. In tal senso, ne può arrivare un altro non di poco conto. Un nome che piace al Milan ormai da qualche anno è senza ombra di dubbio quello di Dani Ceballos, centrocampista dal talento purissimo e che ha dei colpi davvero di primo piano e capaci di sparigliare le carte, come si suole dire. Ed andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.com, infatti, Ceballos è stato messo praticamente in lista di sbarco dal Real madrid. Xabi Alonso ha stima di lui, ma in mezzo al campo c’è abbondanza e gli preferisce Arda Guler come prima alternativa ai titolari. Ed in più l’arrivo di Franco Mastantuono rischia seriamente di farlo sprofondare ancora di più nelle gerarchie. Per questo motivo può andar via a condizioni vantaggiose ed il Milan ci potrebbe seriamente pensare, tornando alla carica per lui. Un colpo che potrebbe aggiungersi all’innesto di Jashari per il Milan.