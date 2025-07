Milan, rinforzo per la difesa: l’ex Barcellona come erede di Theo

Il Milan sta lavorando per puntellare la linea di difesa ed in tal senso emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Premier League per un ex Barcellona. Affare a costo zero che può essere un colpo di scena non di poco conto.

I rossoneri non si fermano e da questo punto di vista gli innesti di cui ha bisogno sono tanti se davvero la società vuole consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri una squadra realmente competitiva. L’obiettivo, per il prossimo anno ormai alle porte, è quello almeno di tornare in UEFA Champions League, dal momento che si tratta di un qualcosa di fondamentale per la sostenibilità di tutto il progetto. In tal senso, però, non c’è tempo da perdere, dal momento che si deve necessariamente rinforzare la rosa dei rossoneri.

In particolar modo la linea di difesa è un reparto nel quale servono dei nuovi innesti. Al centro della linea ci sono Tomori, Thiaw, Pavlovic e Gabbia, ma i veri problemi sono sulle fasce. A destra c’è praticamente il vuoto, mentre sul versante mancino l’addio di Theo Hernandez ha aperto praticamente una voragine. Per il momento non ancora colmata. Arriva, però, adesso una svolta significativa da questo punto di vista. Proprio per la fascia sinistra, infatti, il Milan pare che si stia muovendo in maniera concreta per l’ex Barcellona, che può arrivare a parametro zero.

Milan, l’ex Barcellona nuovo terzino? Le ultime notizie a riguardo

Bisogna muovere con attenzione i milioni per i rossoneri. Allo stato attuale delle cose, infatti, senza le competizioni europee, le risorse sono limitate e non c’è margine di errore per Igli Tare. In tal senso, arriva un nuovo aggiornamento non di poco conto. Stando a quanto raccontato da MilanNews24, infatti, il Milan sta seguendo con interesse e con attenzione il profilo di Junior Firpo, ex Barcellona ed appena svincolatosi dopo una lunga parentesi al Leeds United, in Inghilterra.

A parametro zero rappresenta un innesto che, nel rapporto tra qualità prezzo, potrebbe essere decisivo per il futuro del Milan, portando in dote ad Allegri un terzino sinistro con grandi abilità tecniche ed una enorme facilità di corsa. Al Leeds ha fatto bene, nonostante qualche infortunio di troppo che ne ha condizionato il rendimento.

Classe 1996, Junior Firpo ha ancora tanto da dare al grande calcio ed ha un curriculum alle spalle di tutto rispetto, avendo indossato maglie prestigiose come quella del Barcellona e, prima ancora, del Real Betis di Siviglia. Nel frattempo, però, il Milan non smette di lavorare anche per Jashari, priorità in mediana.