Milan, intreccio con il Real: Theo sblocca l’affare

Possibile intrigo di calciomercato fra i rossoneri e i ‘Blancos’ nelle prossime settimane. Hernandez potrebbe consentire al club meneghino di chiudere un nuovo colpo

Il Milan si prepara ad iniziare il ritiro. Dalla prossima settimana si farà sul serio in campo e Allegri spera di avere delle risposte positive sin da subito. Naturalmente il tecnico punta ad avere una rosa completa nel minor tempo possibile e Tare sta lavorando duramente per individuare i profili giusti. In questo momento la situazione più delicata sembra essere a sinistra dove la partenza di Hernandez ha lasciato un buco da dover chiudere prima della Coppa Italia contro il Bari.

I nomi sul taccuino del Milan sono diversi anche se fino ad oggi nessuna trattativa è entrata nel vivo. Anzi alcuni obiettivi sono sfumati come per esempio Wesley e de Cuyper. Per questo motivo non è da escludere che i rossoneri possano tornare con forza su un vecchio obiettivo di calciomercato grazie magari ad un intreccio con il Real Madrid.

Calciomercato Milan: intrigo con il Real Madrid, chi è l’erede di Hernandez

Il Milan continua la ricerca dell’erede di Hernandez. Il francese è ormai un giocatore dell’Al-Hilal e l’ufficialità di questo trasferimento è attesa nei prossimi giorni. La partenza del terzino potrebbe sbloccare il nuovo esterno dei rossoneri anche se per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi.

Secondo le informazioni di The Boy Hotspur, il Real Madrid ha individuato in Udogie il giusto rinforzo per questo calciomercato e l’arrivo dell’italiano potrebbe sbloccare la cessione di Fran Garcia. Il terzino spagnolo è uno dei possibili obiettivi del Milan e l’ex Udinese è destinato ad aiutare i rossoneri in questa operazione. Naturalmente per il momento siamo ancora in una fase di valutazione e non ci sono trattative concrete. Ma di certo è una pista da tenere in considerazione e seguire con attenzione.

Il nome di Fran Garcia potrebbe rappresentare una occasione di calciomercato importante per il Milan. Il terzino ha voglia di ripartire dopo un periodo non facile e per questo motivo i rossoneri per lui sono la chance giusta per dimostrare il talento. E si tratta di una operazione destinata a chiudersi naturalmente con l’incastro di altri movimenti.

Mercato Milan: Fran Garcia obiettivo per la fascia sinistra

L’eventuale arrivo di Udogie al Real Madrid consentirebbe a Fran Garcia di partire durante il calciomercato estivo e il Milan potrebbe farci anche un pensiero.

Per adesso non si hanno contatti diretti fra le parti. Ma il valzer degli esterni sta iniziando ad entrare nel vivo e Allegri aspetta il rinforzo per continuare il rafforzamento della rosa.