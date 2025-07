Inter, il sostituto di Calhanoglu: arriva dal Genoa

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Ecco la nuova occasione in casa Genoa per il sostituto di Calhanoglu: la mossa a sorpresa

Saranno giorni intensi per incrementare il tasso tecnico della formazione di Chivu. Un nuovo intreccio di calciomercato per scegliere subito il sostituto di Hakan Calhanoglu: tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Aria di rivoluzione in casa Inter. L’attacco di Lautaro Martinez ha avuto gli effetti sperati con il possibile addio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è pronto a vestire la maglia del Galatasaray, ma occhio alla destinazione in Arabia Saudita. Un nuovo intreccio per trovare in tempi brevi il suo sostituto: spunta la pista che porta in casa Genoa. Novità interessanti per rinforzare così la rosa a disposizione di Cristian Chivu che dovrà trovare la quadra in poco tempo dopo l’eliminazione al Mondiale per Club. Conosciamo subito i prossimi dettagli in ottica futura per ambire a nuovi palcoscenici: ecco la nuova occasione da cogliere al volo.

Calciomercato Inter, il nuovo affare in casa Genoa: la strategia

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Morten Frendrup è pronto per vivere una nuova avventura in Serie A. Il centrocampista del Genoa, classe 2001, non vede l’ora di essere protagonista altrove: spunta l’intreccio in casa Inter per il sostituto di Calhanoglu pronto a lasciare subito i nerazzurri.

Il giocatore danese è pronto a compiere il definitivo salto di qualità dopo l’avventura con la maglia del Genoa. I prossimi giorni saranno decisivi per mettere a segno un nuovo colpo da urlo. Il presidente Beppe Marotta è al lavoro per rivoluzionare la rosa a disposizione di Cristian Chivu: urgono forze fresche per svoltare definitivamente. Occhio anche alla situazione Sommer, sempre nel mirino del Galatasaray.

Dopo la disfatta in finale di Champions League contro il PSG, è subentrato anche del malumore all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Un momento decisivo per prendere le migliori decisioni possibili per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Chivu.

Una nuova rivoluzione in casa Inter per pensare al futuro. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per l’occasione da cogliere al volo in casa Inter. Il club nerazzurro è al lavoro per mettere a segno innesti di qualità provenienti dalla Serie A: Morten Frendrup è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter per sostituire al meglio il partente Calhanoglu.