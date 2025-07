Calciomercato, il giapponese in una big: arriva a zero

Un nuovo affare di calciomercato in Serie A per svoltare definitivamente. Spunta la decisione a parametro zero: ecco la nuova avventura nel campionato italiano

Calciomercato, nuovo accordo per il giapponese: l’affare in Serie A

Come svelato da Sami Mokbel, l’Arsenal è in trattativa con il club di Takehiro Tomiyasu per una separazione consensuale trovando subito un accordo. Il difensore giapponese ha vissuto le ultime stagioni in Premier League cercando di mettersi a disposizione di Arteta. Un suo ritorno in Serie A è sempre stato all’ordine del giorno: tante big italiane sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose.

L’obiettivo di Tomiyasu è quello di continuare a calcare palcoscenici importanti: una nuova decisione in ottica futura in vista della prossima stagione. L’ex centrale del Bologna non vede l’ora di trovare così la sua futura destinazione per essere protagonista: anche i club dell’Arabia Saudita hanno messo gli occhi sul difensore giapponese.

Il difensore giapponese cercherà così di pensare ad una nuova destinazione in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla firma a zero. Dirà addio all’Arsenal per iniziare così una nuova avventura in Serie A: tante big italiane sono sulle sue tracce da tempo. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca in vista della prossima stagione: Tomiyasu non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici in ottica futura.

Roma e Milan sono al lavoro per rinforzare le rispettive retroguardie per tornare a lottare per lo Scudetto. Novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni: la decisione a sorpresa in Serie A per le big italiane. Tutto può succedere nei prossimi giorni per l’alternativa giusta in difesa con l’arrivo del giapponese.