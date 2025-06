Asse Milan-Arsenal bollente, non solo Zinchenko: Napoli beffato

Aleksandr Zinchenko non sarebbe l’unico giocatore dell’Arsenal finito nel mirino del Milan per questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe chiesto informazioni anche per un altro campione della formazione di Mikel Arteta, obiettivo fra le altre cose anche dei campioni d’Italia del Napoli. Nulla è ancora scritto, le parti hanno avuto fino a questo momento dei meri contatti esplorativi, ma la persuasione del dirigente rossonero ha fatto sì che la strada intrapresa abbia come meta finale la città di Milano e non Napoli, con Antonio Conte che potrebbe non essere felice di questa cosa.

Asse Milan-Arsenal bollente, non solo Zinchenko per il Diavolo

Aleksandr Zinchenko è da tempo nel mirino del Milan, giocatore che nell’immaginario collettivo, per qualità ed esperienza, dovrebbe andare a sostituire nella rosa di Max Allegri Theo Hernandez, che a sorpresa avrebbe finalmente aperto alla soluzione Al-Hilal. Definito questo trasferimento la dirigenza rossonera farà all-in sull’ucraino, parlando però con l’Arsenal anche di un altro calciatore.

Igli Tare avrebbe infatti messo gli occhi sul difensore dei Gunners, profilo ancora giovane ma che gode di un’importante esperienza internazionale tra Nazionale e club. Ed è proprio questo quello che starebbe portando il Milan a studiare una strategia per intensificare i contatti per questo difensore, finito nel mirino anche del Napoli campione d’Italia per questo calciomercato. La sensazione, però, è che fra le due destinazioni il calciatore possa preferire proprio quella rossonera, dove potrebbe diventare uno dei pilastri del nuovo corso di Max Allegri.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, per la difesa centrale il Milan sarebbe tornato a valutare la soluzione Jakub Kiwior, sempre più ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal di Mikel Arteta, che nonostante tutto non ha mai realmente creduto sul talento del difensore polacco.

Il Milan anticipa il Napoli, ma c’è un problema

Il Milan starebbe monitorando con attenzione la pista che porta a Jakub Kiwior, giocatore che per qualità e caratteristiche convince, ed anche tanto, Max Allegri. Nelle intenzioni del club rossonero c’è la volontà di anticipare il Napoli nella corsa al polacco, ma c’è un problema che risponde al nome e al cognome di Malick Thiaw.

Il tedesco piaceva tanto al Bayer Leverkusen, che alla fine ha deciso di puntare su tutt’altro profilo, Quansah del Liverpool. Questo difatti chiude le porte per un ritorno in Germania del classe 2003, che di questo passo rischia di restare a Milanello. Se così dovesse essere la pista Kiwior si raffredderebbe, ma non è da escludere che una soluzione verrà comunque trovata, complice la voglia di Allegri di stravolgere in parte il suo reparto arretrato.