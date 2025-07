Scambio Thuram-Vlahovic: la scelta è presa

L’attaccante è pronto a lasciare i nerazzurri, che si cautelano con l’acquisto del calciatore della Serie A

Non è certo un momento facile per l’Inter del presidente Beppe Marotta. La finale di Champions League persa per 5 a 0, contro il Psg, lo scorso 31 maggio, non è ancora stata digerita del tutto e il Mondiale per Club lo ha dimostrato.

Quanto successo, poi, a margine della sfida con i brasiliani del Fluminense, con le dichiarazioni di Lautaro Martinez e successivamente quelle di Marotta e Hakan Calhanoglu, ha fatto capire che nello spogliatoio qualcosa si è davvero rotto.

Per Cristian Chivu, alla prima esperienza da allenatore in una grande squadra, non sarà facile riportare l’ordine, facendo rigare dritto i suoi giocatori. E’ molto probabile che lungo questa lunga e calda estate ci siano alcune cessioni eccellenti.

Il primo indiziato a fare le valigie è ovviamente Hakan Calhanoglu, che sembra essere stato messo alla porta. La trattativa con il Galatasaray, però, non è entrata ancora nel vivo, ma in questi giorni si sta ipotizzando anche l’addio di un’altra pedina chiave dello scacchiere di Simone Inzaghi, Marcus Thuram.

Il francese ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, ma se dovesse arrivare una proposta con qualche milione in meno, verrebbe certamente presa in considerazione. Il giocatore della Nazionale transalpina è stato sondato dalla Juventus, ma piace tanto anche in Premier League.

Addio Thuram, l’Inter pesca il bomber dalla Juve

La situazione legata a Marcus Thuram va dunque monitorata con estrema attenzione. E’ evidente, che in caso di addio, l’Inter sarebbe chiamata a mettere le mani su un nuovo attaccante di spessore.

Così Calciomercato.it, ha chiesto i propri utenti di X, su quale centravanti dovrebbe puntare Beppe Marotta, in caso di separazione con il francese. A vincere il sondaggio è stato così Dusan Vlahovic, che ha raccolto il 38,9%, precedendo Moise Kean della Fiorentina, che non è andato oltre il 30,6%.

Molto più staccati gli altri due attaccanti del massimo campionato, Mateo Retegui e Santiago Castro. Il calciatore, che l’Atalanta valuta sui 50 milioni di euro, si è fermato al 16,7%. Solo il 13,9%, infine, per l’argentino, che spesso è stato accostato al club nerazzurro. Per caratteristiche il giocatore del Bologna, infatti, ricorda il connazionale Lautaro Martine. Anche per lui, ci vorrebbe, però, una cifra alta, almeno 40 milioni di euro.