Rivoluzione Inter, così Marotta investe i soldi di Thuram

Le ultimissime sul calciomercato dei nerazzurri. Chivu potrebbe perdere l’attaccante francese e il turco, rivoluzionando la squadra

Non è ancora tornato il sereno in casa Inter. Beppe Marotta deve fare i conti con diversi casi: da quello di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram passando a quello di Pavard.

Tra i tifosi nerazzurri, così, si teme adesso la possibile partenza anche dell’attaccante francese, oltre a quella del turco. Se davvero dovesse concretizzarsi la cessione di Thuram, il calciomercato dell’Inter potrebbe essere letteralmente sconvolto.

A Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, è stata analizzata tale ipotesi da Maurizio Russo: “Sappiamo che il francese piace da tempo al Psg, piace tanto anche in Inghilterra, ma attenzione alla Juventus. C’è stata un sondaggio da parte dei bianconeri, che vogliono riunire i due fratelli. L’Inter è tranquilla, anche perché Thuram ha un contratto lungo che vorrebbe rinnovare. All’estero potrebbero cederlo a 70 milioni, alla Juve, invece, non verrebbero fatti sconti”.

Thuram e Calhanoglu via: Marotta rivoluziona l’Inter

Con l’eventuale addio di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram (la cessione del francese è solo il piano B, la speranza è quella di riuscire a far tornare il sereno prima del ritiro), l’Inter potrebbe avere un tesoretto da almeno 100 milioni. Soldi che chiaramente verrebbero investiti per rafforzare la squadra.

Ecco quali sarebbero le idee di Beppe Marotta e Piero Ausilio: “L’Inter chiaramente investirebbe subito sul centrocampo, provando a prendere Ederson che l’Atalanta valuta 60 milioni di euro. E’ una cifra importante da investire su un solo giocatore – afferma Russo -. Piace anche Rovella che costa 50 milioni di euro, co l’Inter, che non vorrebbe andare oltre i 40 milioni, magari inserendo una contropartita tecnica come Asllani. Attenzione infine a Stiller e Hjulmand”.

Per quanto riguarda l’attacco invece “il primo nome è quello di Hojlund, un esubero per il Manchester United – prosegue Russo -. Castro è un obiettivo ma farebbe più coppia con Thuram anziché fare il sostituto del francese. Ma i nomi non mancano, attenzione a Rashford o a Lookman e Retegui.”

Poi ci sono delle suggestioni: “La Juventus vuole vendere Dusan Vlahovic, a me sembra impossibile che possa vestire il nerazzurro già in questa sessione di mercato, ma nel 2026 sarebbe più fattibile, essendo poi un colpo a zero. Altra suggestione è Kolo Muani, chiaramente qualora non venisse acquistato dalla Juve”, conclude Maurizio Russo.