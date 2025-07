Milan: via libera dalla Spagna, lo vuole Allegri

I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato. Hanno ufficializzato Ricci e potrebbero chiudere una operazione dal campionato spagnolo

La prossima settimana il Milan si ritroverà in campo per iniziare a preparare la stagione della ripartenza. Dopo un anno non semplice, il club rossonero ha bisogno di riprendersi e per questo motivo Tare sta lavorando in maniera intensa per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Ricci è ufficialmente un giocatore dei meneghini, ma non è assolutamente finita qui. E dalla Spagna potrebbe arrivare una nuova occasione di calciomercato.

C’è un calciatore che piace da tempo al Milan e c’è una novità molto importante per quanto riguarda i rossoneri. Secondo le informazioni di AS, un club avrebbe deciso di fare un passo indietro e non puntare sul giocatore. Una scelta che potrebbe spianare la strada a Tare in questo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se si entrerà nel vivo nel corso delle settimane prossime oppure si andrà su obiettivi differenti.

Calciomercato Milan: Allegri dice sì, i dettagli

Il Milan lavora per rinforzare la rosa e c’è un calciatore che interessa da tempo ad Allegri per la sua duttilità. Lo aveva cercato già ai tempi della Juventus senza, però, avere fortuna. Ora i rossoneri potrebbero decidere di fare un tentativo per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. Per il momento si tratta di una semplice suggestione e vedremo cosa succederà nel corso della sessione estiva.

Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, il Betis avrebbe fatto un passo indietro nella corsa a Dani Ceballos. Il giocatore spagnolo non rientra nei piani del Real Madrid ed è un vecchio obiettivo di calciomercato del Milan. Per il momento è una semplice indiscrezione visto che non si hanno trattative in corso. Ma resta una pista da seguire con attenzione nel corso della sessione.

Dani Ceballos durante la sua carriera ha ricoperto diversi ruoli e sappiamo come calciatori simili piacciono molto ad Allegri. Una opportunità di calciomercato per il Milan considerato che il Real Madrid non ha intenzione di trattenerlo e potrebbe dare il via libera alla cessione anche a costi bassi.

Mercato Milan: Dani Ceballos resta un obiettivo

Dani Ceballos resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Il passo indietro del Betis potrebbe rappresentare una sorta di via libera per quanto riguarda i rossoneri.

Per adesso le priorità sono altre. Ma non è da escludere che nelle prossime settimane il Milan possa decidere di andare a sondare il terreno per Dani Ceballos.