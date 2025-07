Milan: il centrale della Turchia, Okafor la chiave

I rossoneri in questo calciomercato dovranno andare a prendere almeno un centrale e attenzione all’affare che potrebbe portare un turco alla corte di Allegri

Il Milan è molto attivo sul calciomercato. Con il ritiro ormai alle porte, Allegri spera di riuscire a poter contare sulla maggior parte della rosa nel giro di davvero di davvero poco tempo. Gli affari di Modric e Ricci rappresentano una sorta di conferma di come i rossoneri vogliono alzare il livello della squadra e mettere alle spalle una stagione davvero difficile come l’ultima. Naturalmente le priorità di calciomercato Tare le ha individuate da tempo, ma attenzione anche alle possibilità che la sessione potrebbe regalare.

E ci potrebbe essere l’occasione di andare a definire una operazione in Turchia. Secondo le informazioni di Orazio Accomando, su Okafor si sarebbe inserito con forza il Fenerbahce e non è da escludere la possibilità di uno scambio durante il calciomercato estivo. C’è, infatti, un difensore che si è messo in mostra con la squadra di Mourinho e potrebbe rappresentare una idea anche per il Milan.

Calciomercato Milan: scambio in Turchia, i dettagli

Il Milan si muoverà su una doppia linea in questo calciomercato. I rossoneri punteranno principalmente sui giocatori di esperienza e che possano consentire ai rossoneri di dimenticare una stagione da incubo come l’ultima. Ma Tare punterà anche su giovani di prospettiva e per questo motivo massima attenzione ad uno scambio con il Fenerbahce.

La squadra di Mourinho ha individuato in Okafor un rinforzo ideale in questo calciomercato e il Milan potrebbe ragionare magari su uno scambio con Akcicek. Il classe 2006 ha dimostrato di essere pronto al grande salto e le big italiane da tempo lo hanno messo nel mirino. Il Bologna sembra avere un vantaggio sulle concorrenti, ma i rossoneri sono pronti a sfruttare la carta dello svizzero per provare a sbloccare la situazione e anticipare la concorrenza.

Akcicek ha dimostrato di avere qualità importanti e il Milan potrebbe puntare su di lui in questo calciomercato per rendere la rosa ancora più forte. E la carta Okafor rappresenta quella giusta per andare ad anticipare la concorrenza e chiudere una operazione importante anche in ottica futura.

Mercato Milan: Akcicek nome nuovo per la difesa?

Il Milan dovrà prendere alcuni giocatori per completare il reparto difensivo. La priorità naturalmente è rappresentata dai rinforzi di esperienza, ma il nome di Akcicek è da tenere in considerazione.

Il giovane del Fenerbahce ha dimostrato un calciatore di livello e l’interesse dei turchi per Okafor potrebbe aprire ad uno scambio durante il calciomercato estivo.