L’Inter inguaia la Juventus: assegno da 25 milioni di euro

Svolta improvvisa di calciomercato, il derby d’Italia si infiamma con un affare che fa bene alle casse dei milanesi e segna la beffa per la Vecchia Signora

Con il via ufficiale del calciomercato, si entra in una fase caldissima, quella in cui si costruiranno, delicatamente, gli equilibri per la prossima stagione calcistica. Caccia aperta da parte di tutti al Napoli, con le altre grandi storiche del nostro calcio a inseguire e cercare di mettere in discussione il primato degli azzurri.

Tra le compagini che maggiormente vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste, ovviamente, Inter e Juventus, sempre impegnate nell’eterno derby d’Italia a distanza. Le incognite sono numerose per entrambe, che proveranno, tramite il mercato, a rinforzarsi e a puntare alla vetta. Le dinamiche della sessione di trasferimenti si delineeranno anche tramite le operazioni in uscita. Ed ecco come una cessione può andare a favore dell’Inter e penalizzare la Juventus.

Inter, il Nottingham Forrest si lancia su Buchanan: bloccato il colpo Weah, la Juventus mastica amaro

Dall’Inghilterra, ‘Team Talk’ riferisce dell’interessamento del Nottingham Forrest per Buchanan. Il canadese torna all’Inter dopo il prestito al Villarreal, ma non sembra rientrare nei piani dei nerazzurri.

Anzi, il club milanese vorrebbe monetizzare il più possibile dal suo addio. E infatti, l’idea sarebbe incassare una cifra intorno ai 25 milioni di euro. I britannici hanno preso informazioni e sembrerebbero intenzionati a procedere. Anche perché Weah di fronte all’offerta del Nottingham ha preso tempo, come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. Un altro fattore che può bloccare il mercato in uscita della Juventus, quindi la possibilità di avere più risorse a disposizione. Anche su questo fronte si gioca la partita di Comolli per risollevare i bianconeri, ma così come capitato a Giuntoli risolvere il rebus dei partenti non gli sarà molto semplice.