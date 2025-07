Calciomercato, blitz per Retegui: 50 milioni

Mateo Retegui non vede l’ora di cambiare aria per vivere una nuova avventura in Serie A. La nuova soluzione per l’attaccante dell’Atalanta: la strategia

Nuovo affare decisivo per conoscere il futuro di Mateo Retegui. Saranno ore calde per pensare alla nuova mossa di calciomercato: ecco l’occasione da 50 milioni di euro per avere la meglio sulle dirette concorrenti. Scopriamo gli ultimi dettagli per l’intreccio decisivo in Serie A.

Le big italiane continuano a sognare in grande per mettere a segno nuovi colpi di caratura internazionale. Retegui è stato accostato a numerose squadre nelle ultime settimane, ma ora ci potrebbe essere subito la chiusura per 50 milioni di euro. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la fumata bianca della futura operazione in Serie A. L’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana è pronto a cambiare aria per vivere una nuova avventura nel campionato italiano. Il suo profilo è stato accostato anche in Arabia Saudita, ma spunta l’idea dell’ultim’ora.

Calciomercato, nuova svolta per l’attacco: c’è Retegui

Tutto può cambiare nelle prossime ore per ambire a grandi palcoscenici. Retegui è voglioso di nuove sfide in Serie A: la nuova occasione da cogliere al volo per una cifra vicina ai 50 milioni.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A. Il Milan potrebbe così mettere sul piatto i 50 milioni richiesti dall’Atalanta per chiudere subito per l’attaccante italo-argentino. Novità interessanti per rinforzare subito il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore livornese.

Dall’Argentina si è subito messo a disposizione in Serie A: prima al Genoa, poi all’Atalanta per ambire a grandi palcoscenici. Ora Retegui non vede l’ora di una svolta decisiva per sognare in grande. Il Milan è alla ricerca di una valida alternativa al messicano Gimenez: lo stesso Tare ha svelato di provare a chiudere per un nuovo innesto in attacco con caratteristiche differenti all’attaccante rossonero.

Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici. Spunta la nuova occasione nel campionato italiano per una svolta in attacco. La dirigenza rossonera regalerà subito nuovi innesti di qualità a Max Allegri, che non vede l’ora di iniziare il nuovo corso tecnico alla guida del Milan. Retegui potrebbe così trasferirsi di pochi km per intraprendere così il percorso vincente: ormai ci siamo per la fumata bianca in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo per arrivare subito alle firme ufficiali sul contratto.