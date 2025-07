Non solo Calhanoglu, a rischio un altro senatore. Ma l’obiettivo è la rescissione

I nerazzurri dovranno fare parecchie valutazioni su diversi giocatori, ma intanto arrivano novità importanti su un big della rosa

Sono giorni caldissimi, intensi, per l’Inter che è in piena maretta per la questione Lautaro-Calhanoglu e qualche altra possibile novità pesante. Come quelle che vi abbiamo raccontato in queste ore relativamente ad Acerbi e Frattesi. Lo sfogo del capitano nerazzurro ha fatto parecchio rumore, soprattutto dopo la conferma di Marotta che il destinatario principale fosse Hakan Calhanoglu. Che ha risposto con un comunicato sui propri canali social, aprendo e certificando la frattura con il numero 10.

Ma probabilmente lo stesso Lautaro si riferiva anche ad altri calciatori. Insomma, un bel caos nello spogliatoio dell’Inter che a questo punto potrà produrre nel corso delle settimane altri effetti. Intanto i nomi continuano a susseguirsi anche in entrata, ma dopo l’eliminazione bruciante al Mondiale per Club è tempo di fare tutte le valutazioni del caso. Su tutti i calciatori in bilico, quelli rientrati, da Carboni agli Esposito e non solo. È un momento in cui, chi più e chi meno, sono tutti in discussione: c’è da ripartire con un nuovo corso, entusiasmo e motivazioni rinnovate. E intanto la dirigenza deve fare i conti anche con qualche sondaggio inaspettato per quelli che sulla carta sono inamovibili. È il caso di Yann Sommer, contro il Fluminense ancora protagonista, anche se secondo qualcuno con delle responsabilità sul primo gol brasiliano.

Il Galatasaray piomba su Sommer: la situazione

A tal proposito, la pista porta nuovamente in Turchia e sempre al Galatasaray. Il club di Istanbul è l’indiziato numero uno per un eventuale addio di Hakan Calhanoglu, anche se le valutazioni sono davvero molto lontane e di concreto non c’è stato ancora niente. Ma intanto, secondo il portale turco Ajansspor, i giallorossi turchi avrebbero allacciato i contatti appunto con Yann Sommer, ricevendo anche segnali di apertura.

Strada in discesa? No, a causa di diversi dubbi da parte di almeno due delle parti in causa. A partire dall’Inter che vorrebbe tenere lo svizzero per un altro anno, ovvero fino alla scadenza naturale del contratto, proseguendo poi al comparto tecnico del Galatasaray che non è molto propenso ad acquistare un calciatore di 36 anni. Al tempo stesso il club turco è incerto su un altro dei nomi cercati, ovvero Petrovic del Chelsea: costa 20 milioni ma c’è il timore che non sia molto continuo.

In realtà il vero obiettivo è un altro, ed è decisamente ambizioso. Parliamo di ter Stegen del Barcellona. Il tedesco sta attraversando un momento particolare, anche nella vita privata: i blaugrana sembrano averlo un po’ scaricato e il Gala ha fiutato l’occasione. Vorrebbero addirittura prenderlo in prestito, altrimenti aspettare e sperare che ter Stegen arrivi alla rescissione.