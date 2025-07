Inter, Calhanoglu verso l’addio: l’erede arriva dal Borussia

L’Inter sta lavorando al proprio futuro e la permanenza di Hakan Calhanoglu è tutt’altro che scontata. con il suo addio sempre più probabile, il suo erede può arrivare direttamente dal Borussia. Si tratta di un nome nuovo dal potenziale molto interessante.

Sono ore a dir poco calde in casa Inter. La squadra è reduce da un finale disastroso, in cui si sono visti sfumare praticamente tutti gli obiettivi stagionali. Dalla Coppa Italia fino alla Champions League, senza ovviamente dimenticare lo Scudetto conquistato dal Napoli all’ultimo respiro. In tal senso, come se già la delusione per l’eliminazione anche dal Mondiale per Club non bastasse, si è aggiunta questa maxi rissa dialettica che si è creata all’interno dello spogliatoio e nata dalle parole dette fuori dai denti da parte di Lautaro Martinez. “Chi non è contento di restare vada via”.

Parole che lasciano poco spazio ad interpretazioni, con Marotta che ha detto chiaramente che si riferivano ad Hakan Calhanoglu. In tal senso, si ha la netta sensazione che tra i nerazzurri ed il turco la spaccatura sia profonda come non mai. Ancor di più dopo il post di Hakan, con tanto di “like” di Thuram. E con il Galatasaray che preme per portare in Turchia l’ex Milan e Bayer Leverkusen, l’addio è una possibilità a dir poco concreta. In tal senso, per l’Inter sarà fondamentale non sbagliare la scelta del centrocampista centrale ed ora emerge un nuovo profilo che arriva direttamente dal Borussia.

Inter, nome nuovo dal Borussia: sarà lui il nuovo centrocampista?

C’è da capire innanzitutto quali sono i piani tattici di Cristian Chivu. Se intende proporre il 3-5-2 serve un vertice basso con caratteristiche precise. Se invece si vorrà schierare con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 servono calciatori con caratteristiche ben precise. E va proprio in questa direzione quanto sta arrivando in questi momenti. Stando a quanto raccontato da Transferfeed, infatti, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di un nuovo profilo per la linea mediana. Stiamo parlando di Rocco Reitz.

Si tratta di un centrocampista centrale di 23 anni nato in Germania e che ha delle potenzialità davvero enormi. Classe 2002, si è messo in mostra con la maglia del Borussia Moenchangladbach e può agire tanto da interno di centrocampo quanto da vertice basso, oltre che in una posizione più avanzata. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro ed è una cifra decisamente nelle corde dell’Inter. Insomma, il casting prosegue e c’è un altro candidato per la cabina di regia dei nerazzurri per la prossima stagione. Occhio a Rocco Reitz.