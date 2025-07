Calciomercato, nuovo portiere dalla Francia: occasione in Serie A

Spunta la nuova occasione in Serie A per il portiere ivoriano proveniente dalla Ligue1. Una strategia ben delineata per ambire a grandi palcoscenici: ecco di chi si tratta

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Leeds United è pronto ad avviare trattative con il portiere dell’Angers Yahia Fofana. Occhio alle big italiane molto interessate al 24enne portiere ivoriano: una nuova occasione in Serie A per svoltare con l’estremo difensore ivoriano.

Classe 2000, può vantare già una grande esperienza a livello internazionale mettendosi in mostra in Francia. Una novità dell’ultim’ora come evidenziato da Ekrem Konur: una svolta decisiva per continuare a sognare in grande. Saranno giorni caldi per continuare a fare la voce grossa sul fronte calciomercato: la sessione estiva è appena iniziata e già sta iniziando a regalare idee interessanti.

Fofana non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità dopo l’avventura all’Angers: tante squadre italiane potrebbero pensare all’ivoriano per un nuovo colpo tra i pali. Un’apertura totale per mettersi subito a disposizione di un nuovo progetto in Serie A.

I prossimi giorni saranno decisivi per la soluzione immediata tra i pali: il portiere del club francese potrebbe accettare una nuova destinazione diventando di fatto il vice dei big in Serie A. Roma e Juventus sono al lavoro per un intreccio decisivo per scegliere il nuovo portiere. Saranno giorni intensi per una nuova soluzione immediata nel campionato italiano.