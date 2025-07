Inter: affare in Serie A, Milan anticipato con lo scambio

I nerazzurri sono sempre più una polveriera. E c’è la possibilità di una partenza a sorpresa con il sostituto destinato ad arrivare dalla Serie A

La sconfitta contro il Fluminense ha lasciato degli strascichi in casa Inter. Lo sfogo di Lautaro contro Calhanoglu, il like di Thuram alla risposta del turco e la convocazione d’urgenza da parte di Chivu di una riunione d’urgenza con i giocatori. Tutti segnali di un clima teso fra i nerazzurri. Ora si spera che le due settimane possano diminuire la tensione e ripartire ad Appiano Gentile con uno spirito differente.

Ma non sono da escludere delle partenze a sorpresa. Le valutazioni saranno fatte in questi giorni e, in caso di qualche cessione non prevista, l’Inter potrebbe ritornare con forza su un nome magari approfittando di uno scambio. Per adesso possiamo dire che è una semplice suggestione. Non ci sono contatti diretti e le priorità dei nerazzurri sono altri. Ma presto sono attese delle novità importanti in questo senso.

Calciomercato Inter: scambio in Serie A, i dettagli

Si prospettano settimane complicate e decisive in casa Inter. I nerazzurri arrivano da una sconfitta contro il Fluminense che ha segnato l’ambiente e potrebbero esserci anche partenze improvvise. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato una possibile partenza di Dumfries in caso di una buona offerta e il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A.

Il nome destinato a tornare in auge in caso di addio di Dumfries è quello di Dodo. Il brasiliano non dovrebbe rinnovare con la Fiorentina e la Viola non ha intenzione di perderlo a zero. Una ipotesi di calciomercato che potrebbe diventare ancora più concreto visto l’interesse della squadra toscana nei confronti di Sebastiano Esposito. L’ex Empoli, nonostante un buon Mondiale per Club, non è destinato a rimanere alla corte di Chivu visto che l’Inter ha altri progetti in attacco.

La Rosea conferma che Esposito è sempre più vicino alla Fiorentina e l’Inter potrebbe sfruttare l’occasione per sondare il terreno con Dodo. Il brasiliano resta una soluzione in questo calciomercato solamente in caso di partenza di Dumfries. Con la conferma dell’olandese, un suo arrivo è impossibile.

Mercato Inter: Dodo resta un obiettivo

Il ritorno dell’Inter a Milano consentirà alla società di fare un punto con Chivu anche sul calciomercato. La partenza di Dumfries rappresenta una possibilità per i nerazzurri.

Addio che potrebbe portare ad un tentativo per Dodo sfruttando la carta di Sebastiano Esposito. Per adesso si tratta di una semplice suggestione e vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.