Niente Milan, firma in Premier: Tare ha già pronta l’alternativa

In questo e nello scorso calciomercato il Milan lo aveva seguito molto, ma il futuro del calciatore non si colorerà di rossonero.

Stando alle ultime notizie, infatti, il suo approdo in Premier League è sempre più imminente, con il Diavolo che comunque non è rimasto lì a guardare. Incassato il colpo, il direttore sportivo Igli Tare si sarebbe subito messo alla ricerca di un’alternativa valida nel calciomercato, individuando proprio in Serie A il calciatore che possa fare al caso di Massimiliano Allegri, che fra poco meno di una settimana darà ufficialmente il via a questa sua seconda avventura in rossonero.

Sfuma l’ipotesi Milan: sta firmando in Premier

Fino ad oggi il nome del calciatore non era stato ancora accostato al Milan, ma l’interesse del club rossonero era comunque vivo nonostante i contatti fra le parti fossero stati interrotti. Stiamo comunque parlando di un profilo giovane, di prospettiva, che sarebbe potuto tornare più che utile a Massimiliano Allegri, ma alla fine le strade del calciatore e del Milan non si incontreranno mai, a patto che in futuro non succeda diversamente.

Solo il campo ci potrà dire se parleremo o meno di rimpianto per il club rossonero, ma la sensazione è che per non averlo cercato con insistenza nel corso di questo calciomercato, significa che né il tecnico livornese né tanto meno Igli Tare erano convinti di questo rinforzo, che alla fine andrà ad arricchire il reparto di un’altra grande d’Europa, pretendente al titolo in Premier League.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, l’Arsenal starebbe insistendo per Cristhian Mosquera del Valencia, ex obiettivo del Milan che piace a tante squadre in giro per l’Europa, fra le quali il Lipsia. Fra tutte, però, i Gunners sembrerebbero quelli in vantaggio.

Tare ha già pronta l’alternativa

Che Mosquera vada all’Arsenal non è un problema, anche perché Igli Tare avrebbe già pronta l’alternativa su cui puntare. Il nome è già noto a tutti, visto che stiamo parlando di uno dei talenti più richiesti di questo calciomercato, Giovanni Leoni.

Il classe 2006 del Parma è il nome in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo rossonero, che prima di fare qualsiasi cosa ha prima da che piazzare Malick Thiaw. Per il tedesco si è tanto parlato di Como in questi giorni, ma a quanto pare l’ex Schalke non sarebbe convintissimo della destinazione. Questo rischia di rovinare i piani del Milan e spianare la strada verso Leoni alla concorrenza, pronta ad essere spietate per riuscire ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento italiano.