Milan, doppio rinforzo dal Genk: 40mln per bomber e difensore

Il Milan ha bisogno di rinforzi, come è noto, ed in sede di calciomercato emerge ora una doppia pista che può essere davvero molto interessante. Si guarda in casa Genk, noto club belga dal quale possono arrivare sia il bomber che il difensore di cui Allegri ha bisogno.

Da sempre in Belgio sono emersi tanti talenti e profili interessanti, con le grandi squadre che non hanno praticamente mai tolto negli ultimi anni gli occhi da questo campionato. Con il passare del tempo da quelle parti si sta alzando sempre di più il livello, come certificato anche dalla qualità media da capogiro della Nazionale belga. In tal senso, ne sa qualcosa il Milan. Che prima ha avuto il guizzo di andare a prendere Charles De Ketelaere, ma poi lo ha ceduto in maniera troppo frettolosa facendo un regalo all’Atalanta.

Sempre in Belgio, inoltre, Igli Tare si sta muovendo in queste ore con il Club Brugge per trovare la quadra con Jashari, anche lui calciatore dalla classe cristallina e che può essere una spinta importante per la mediana dei rossoneri. Adesso, però, emergono altri due nomi che arrivano dal Genk e che possono essere dei profili perfetti per Massimiliano Allegri. Si tratta del bomber tanto invocato ed anche di un difensore che può essere molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, occhi puntati in casa Genk: doppio innesto per Allegri dal Belgio?

E’ di qualche giorno fa la notizia di un bomber del Genk che è finito nei radar di Igli Tare e della squadra mercato del Milan. Stiamo parlando di Tolu Arokodare, giocatore dai numeri impressionanti e capace di mettere a segno 23 gol in questa stagione tra tutte le competizioni. Ma non solo questo il profilo che a quanto pare è presente sui taccuini della società rossonera in vista di questa estate in questo medesimo club. E si tratta di un profilo di cui questa squadra ha un disperato bisogno.

Stando a quanto raccontato da PianetaMilan, il Milan si sta muovendo con interesse anche sulle tracce del terzino Zakaria El Ouahdi. Giocatore a tutta fascia, si è specializzato a destra ma sa giocare anche a sinistra, anche avanzando la propria posizione dal momento che ha delle ottime doti anche offensive. A conferma di ciò, ci sono gli 8 gol ed i 2 assist in stagione. Non male come apporto in fase offensivo per un calciatore prevalentemente difensivo. Sempre in difesa, in conclusione, attenzione al derby di mercato di Milan con l’Inter per Leoni.