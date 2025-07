Lautaro si sfoga, la replica arriva da Calhanoglu: che frecciata

Il capitano dell’Inter si è scagliato contro il turco e probabilmente non solo: la moglie del centrocampista non ha fatto attendere la risposta piccata

In casa Inter è scoppiato il caso Lautaro. Ovvero, cambiando l’ordine delle lettere, il caos scatenato dalle parole del capitano nerazzurro dopo la brutta sconfitta contro il Fluminense che ha causato l’eliminazione dal Mondiale per Club. Nell’intervista postpartita l’argentino ha lanciato un messaggio forte a tutto l’ambiente: “Oggi ho visto cose che non mi sono piaciute, qui bisogna voler restare, abbiamo degli obiettivi. Se qualcuno vuole andare via vada, arrivederci!” Questo il succo delle sue dichiarazioni, durissime, condivise sia da Chivu che da Marotta.

“Ho detto la stessa cosa, anche se in maniera più morbida”, sottolinea il tecnico. “È un pensiero assolutamente condiviso dalla proprietà”, ha ribadito il presidente che poi fa addirittura nome e cognome del destinatario dello sfogo di Lautaro Martinez. Ovvero Hakan Calhanoglu, di cui da parecchi giorni si sta parlando in chiave addio, con la voglia di tornare al Galatasaray ma la difficoltà importante di trovare un accordo vista la richiesta dell’Inter. Anche se Marotta ha voluto sottolineare: “Risolveremo la situazione in breve, la porta è spalancata per chi vuole andare ma lui non ci ha espresso questo desiderio”.

Insomma, un clima che in questo modo si fa piuttosto pesante tra Calhanoglu e gli altri, anche se i tifosi sono convinti che Lautaro ce l’avesse (anche) con altri compagni in campo ieri sera. O chi magari ha lasciato l’America per qualche noia fisica. Ma intanto è arrivata la replica da parte del turco, anche se indiretta.

Calhanoglu, la frecciata della moglie: “Alcune persone non sono leali”

In questo momento, Calhanoglu si trova a Bodrum, a Istanbul, con la famiglia per trascorrere le vacanze. Lui è stato uno dei giocatori costretti a rinunciare al Mondiale per Club per dei problemi fisici, al pari di Frattesi e Pavard, cominciando così qualche giorno in anticipo il relax al termine di una stagione “logorante”. Così l’ha definita anche Marotta. Il regista nerazzurro ha seguito tutto, ha visto e letto le varie dichiarazioni che lo hanno tirato in ballo.

E la risposta è arrivata, anche se non direttamente da parte sua. In particolare è stata la moglie Sinem a pubblicare su Instagram un messaggio criptico ma neanche troppo. Nella story ha condiviso un post ‘esterno’ che dice: “Alcune persone non vi sono leali. Sono fedeli al bisogno che hanno di voi. Quando i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà”. Una bella frecciata. E in più ha aggiunto, con tanto di tag al marito: “Non rimpiangere di essere di buon cuore. Tutte le cose buone ritornano e si moltiplicano”. L’impressione è che sia solo l’inizio.