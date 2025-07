Juve: scambio con il Fenerbahce, nuovo centrale per Tudor

I bianconeri vogliono proseguire il proprio cammino al Mondiale per Club, ma intanto continuano a guardare con attenzione al calciomercato

Tra campo e calciomercato. Sono giorni intensi in casa Juventus. La presenza di Comolli negli Stati Uniti è la conferma di come molte trattative presto potrebbero entrare nel vivo. Nelle ultime ore è venuta fuori un possibile scambio con il Fenerbahce. Stando alle informazioni di Fanatik, il club allenato da Mourinho avrebbe messo nel mirino Douglas Luiz per rinforzare il reparto di centrocampo. E sappiamo come il brasiliano non rientra nei piani di Tudor.

Massima apertura da parte della Juventus per la cessione di Douglas Luiz al Fenerbahce. Ma i bianconeri potrebbero sfruttare il brasiliano per andare a chiudere una operazione di calciomercato in entrata. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Questa è comunque una pista da tenere in considerazione anche perché la Vecchia Signora punta sul rinforzare la rosa anche con giocatori giovani.

Calciomercato Juventus: Fenerbahce su Douglas Luiz, possibile scambio

Il Mondiale per Club potrebbe essere l’ultima competizione di Douglas Luiz con la maglia della Juventus. Lo spazio per il brasiliano continua ad essere molto poco e i bianconeri sono pronti a cederlo. Su di lui ci sono diverse squadre e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Fenerbahce. I turchi sono alla ricerca di un mediano e l’ex Aston Villa rappresenta una possibilità importante per rendere il reparto della mediana ancora più forte.

Un interesse che potrebbe portare la Juventus a sondare il terreno per uno dei migliori talenti del campionato turco e destinato ad una carriera importante. Stiamo parlando di Yusuf Akcicek. Il centrale classe 2006 piace a diverse squadre e potrebbe partire in questo calciomercato per approdare in una big. E non è da escludere che i bianconeri possano sfruttare l’interesse del Fenerbahce per Douglas Luiz per anticipare la concorrenza.

Sappiamo come la difesa della Juventus cambierà volto nel corso del calciomercato e Akcicek rappresenta un elemento di prospettiva molto interessante. Per adesso è una semplice suggestione e poi vedremo come si evolverà meglio la trattativa e se l’interesse del Fenerbahce per Douglas Luiz potrebbe consentire di facilitare l’affare.

Mercato Juventus: Akcicek nuovo obiettivo per la difesa?

Akcicek è un difensore turco di qualità e di prospettiva. Ci hanno provato diverse big senza però affondare il colpo. Ora la Juventus potrebbe sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto uno scambio con Douglas Luiz.

Per adesso è una ipotesi di calciomercato. Ma il Fenerbahce punta Douglas Luiz e la Juventus potrebbe approfittarne per andare a prendere un difensore come Akcicek.