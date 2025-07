Inter, Calhanoglu al Manchester: idea di scambio

L’Inter potrebbe sfruttare la carta vincente di Hakan Calhanoglu per nuovi innesti di qualità. Spunta anche il Manchester United sul turco: la strategia per lo scambio

Novità interessanti per continuare a conoscere nel dettaglio la nuova occasione in casa Inter. Calhanoglu non vede l’ora di cambiare aria dopo le polemiche degli ultimi giorni: spunta il possibile scambio in vista della prossima stagione. Spunta la nuova mossa vincente per chiudere subito per il nuovo affare che vede protagonista il centrocampista turco.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico a disposizione di Cristian Chivu. Il possibile addio di Cristian Chivu potrebbe cambiare subito i piani di Beppe Marotta: c’è anche il Manchester United sulle sue tracce dopo il forte interessamento del Galatasaray. Novità interessanti in vista della prossima stagione per continuare il percorso di crescita: spunta l’intreccio a sorpresa con Calhanoglu che continua ad avere problemi fisici.

Calciomercato Inter, la nuova occasione per Calhanoglu: l’affare

Un nuovo affare di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Calhanoglu è stato il faro del centrocampo nerazzurro negli ultimi anni: spunta la decisione in vista della prossima stagione. Spunta anche una nuova destinazione a sorpresa: la verità.

Come svelato da Orazio Accomando su SportMediaset, non c’è solo il Galatasaray sulle tracce di Calhanoglu. Il club turco è disposto ad offrire soltanto 15 milioni di euro all’Inter, mentre i nerazzurri vorrebbero 40 milioni. Ci sono stati contatti anche con il Manchester United che potrebbe pensare così al centrocampista turco: Garnacho e Rashford restano due profili interessanti per la Serie A.

Nelle prossime ore arriveranno novità importanti per il centrocampista dell’Inter che ormai vive da separato in casa dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez. Lo stesso presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ha svelato i motivi di quanto successo dopo la sconfitta al Mondiale per Club. Ora ci saranno giorni di totale relax per i nerazzurri che si ritroveranno soltanto a fine luglio per iniziare il ritiro estivo.

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra continua a monitorare attentamente profili interessanti per rinforzare ancora l’attacco nerazzurro. Bonny sarà ufficiale nelle prossime ore, ma ora la decisione dovrà arrivare su Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter ha segnato il primo gol in Prima squadra proprio al Mondiale per Club, ma il suo futuro resta in bilico. Saranno ore intense per arrivare alla fumata bianca tra Manchester e Galatasaray.