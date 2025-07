Inter, Ausilio nella bufera: “Lo ha venduto dopo 2 mesi”

Alta tensione in casa nerazzurra dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Mirino puntato soprattutto sul Ds

In casa Inter il clima è pesantissimo, vedi lo scontro a distanza tra Lautaro e Calhanoglu con Marotta nel mezzo.

Se Chivu è difeso molto, non si può dire lo stesso della dirigenza. In particolare di Piero Ausilio, tanto che in tendenza è (ri)comparso l’hashtag #Ausilioout, con commenti di ogni tipo contro il Direttore sportivo nerazzurro.

Ci sono profili che ricordano i suoi acquisti sbagliati – molti hanno già bocciato Luis Henrique – nel corso della sua ormai lunghissima esperienza all’Inter, e che sottolineano come la sua operatività sia sempre ristretta al solito giro di agenti e intermediari, a discapito del club. Infine, c’è chi – sarcasticamente, taggando l’Inter stessa – dice di essere in attesa del comunicato dell’esonero.

Il male assoluto dell’Inter Tutti insieme Mandiamolo alla tendenza#Ausilioout pic.twitter.com/bM2kuJKEHt — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025

Qualcuno si è chiesto perché un giocatore come Ranocchia sia rimasto all’Inter per 10 anni? Oppure un giocatore come Gagliardini è rimasto all’Inter per 6 anni? O un giocatore come Aslani da 3 anni#Ausilioout pic.twitter.com/S4lU71fbkk — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025

11 anni, 3 proprietari diversi 8 allenatori Centinaia di milioni persi Ora basta #Ausilioout pic.twitter.com/4rRRjMip2B — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025

ORA BASTA. #AUSILIOOUT INZAGHI DIMOSTRA CON LA VITTORIA DI STANOTTE CHE IL VERO MIRACOLO È STATO FATTO DA LUI, NON DA CHI HA COSTRUITO UNA SQUADRA DI 35ENNI BOLLITI E DI CALCIATORI SCARSI A F U E R A pic.twitter.com/BxWaQOhBnM — TUCU ZERU TITULI🇧🇷 (@LeBimbeDelTucu) July 1, 2025 79mln Incredible incredible #Ausilioout pic.twitter.com/MlTbEBo1S5 — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025 Thohir zhang oaktree Mazzarri Mancini de Bor Pioli Spalletti Conte Inzaghi Chivu Tutto è cambiato tranne il direttore sportivo e, guarda caso, continuano a verificarsi gli stessi errori. Per salvare l’Inter, Ausilio deve essere esonerato.#Ausilioout pic.twitter.com/L4UmdENtw4 — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025

#Ausilioout li ha sbagliati tutti. Tutti! Il più ridicolo é stato Erkin, venduto dopo meno di 2 mesi, prima che iniziasse il Campionato. pic.twitter.com/DPon6HoZ7K — dandysme (@dandysme1) June 21, 2025

Ausilio, il mercato dell’Inter non è finito: sfida al Milan per Leoni

Ad Ausilio importerà meno di zero delle critiche che sta ricevendo sui social. Il Ds proseguirà il lavoro sul mercato, con l’obiettivo Leoni sempre più caldo. Il giovane centrale del Parma potrebbe essere il quarto colpo di questo mercato estivo, dopo Sucic, il sopracitato Luis Henrique e Bonny.