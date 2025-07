Gyokeres in Serie A: cambia tutto, pagano la clausola

Sono giorni decisivi per il futuro dello svedese. Dal Portogallo arriva una notizia che potrebbe vedere lo svedese più vicino al nostro campionato

Parte ufficialmente il calciomercato e c’è subito una grande novità riguardante Gyokeres. Lo svedese è fra i pezzi pregiati di questa sessione estiva. Su di lui ci sono tutte le big europee e anche le italiane hanno sondato più volte il terreno. Prima il Napoli, poi la Juventus e, infine, il Milan le squadre che hanno deciso di fare un tentativo senza, però, fortuna. Lo Sporting fino ad oggi non ha mai abbassato le pretese chiedendo 100 milioni di euro.

Ora, però, la situazione è assolutamente cambiata. Secondo le informazioni de A Bola, c’è una novità molto importante nel futuro di Gyokeres. Una svolta di calciomercato che lo avvicinerebbe anche al trasferimento in Italia. Bisognerà capire se un club di Serie A deciderà di mettere sul piatto questa cifra per strapparlo alla concorrenza oppure alla fine le squadre estere la spunteranno in un testa a testa davvero duro.

Calciomercato: Gyokeres in Serie A, c’è una novità

Saranno giorni decisivi per il futuro di Gyokeres. Come annunciato dal Portogallo, lo svedese avrebbe comunicato allo Sporting la sua volontà di cambiare squadra nel prossimo calciomercato. E da oggi c’è una novità che allontana il giocatore sempre di più dal club lusitano e magari lo avvicina al nostro campionato.

Stando all’edizione odierna di A Bola, da oggi la clausola di Gyokeres è scesa a 60 milioni di euro. Un crollo improvviso che apre la possibilità di vedere l’attaccante svedese in Serie A nel corso del prossimo calciomercato. La Juventus potrebbe prendere un altro attaccante oltre a David, soprattutto in caso di un mancato riscatto di Kolo Muani, e lo svedese rappresenta una soluzione ideale per andare a rinforzare il reparto offensivo e dare a Tudor un giocatore di qualità.

Non sarà comunque una operazione di semplice da chiudere. La concorrenza è folta e bisognerà accelerare per regalare Gyokeres a Tudor in questo calciomercato. Sicuramente la clausola rescissoria abbassata rappresenta una buona notizia per la Juventus e un tentativo i bianconeri lo dovrebbero fare per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Mercato: Gyokeres-Juve, affare da 60 milioni

La clausola rescissoria abbassata a 60 milioni rappresenta una possibilità di calciomercato importante per la Juventus. Una cifra più bassa rispetto a quella che si dovrebbe spendere per Osimhen.

Per questo motivo resta una pista da seguire con attenzione. La Juventus non molla la pista Gyokeres per il calciomercato estivo e presto sono attese delle novità.