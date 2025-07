Colpo dagli svincolati: ha firmato l’attaccante, è ufficiale

Alla ricerca di un rinforzo per quella posizione, la dirigenza ha deciso di cogliere la migliore opportunità che offriva il mercato.

In questi giorni il nome del calciatore è stato accostato anche ad una grande di Serie A, ma alla fine il suo futuro era definito già da diverse settimane. La notizia era nell’aria, mancava solo l’ufficialità, che fra le altre cose è arrivata proprio nel pomeriggio di oggi. Dirigenza e tifosi ovviamente sperano che possa trattarsi di un acquisto azzeccato, ma come non lo può essere un attaccante dai suoi numeri, e dalla sua esperienza, che fra le altre cose ha firmato da svincolato?

L’attaccante ha firmato: ora è anche ufficiale

Un attaccante come lui non poteva restare senza squadra. Nonostante la scorsa non sia stata una stagione felice, stiamo comunque parlando di un calciatore da oltre 200 gol in carriera e che ovunque ha giocato ha fatto la differenza.

La speranza di club e tifosi è che possa farla anche in questa sua nuova avventura, ma i numeri di certo non mentono, anche perché per aver accettato questa sfida significa che l’attaccante se l’è sentita di mettersi ancora una volta in discussione. E pensare che nella prossima stagione l’avremmo potuto vedere in Serie A, ma alla fine il calciatore ha optato per la soluzione migliore non solo per il proseguo della sua carriera, ma anche per la famiglia, che ha spinto tanto per provare questa nuova esperienza.

La notizia era nell’aria già da diversi giorni, mancava davvero solo l’ufficialità che è arrivata oggi. Dopo la clamorosa retrocessione del Lione in Ligue 2, Alexandre Lacazette avrebbe potuto anche decidere di continuare al fianco dell’OL, ma alla fine ha preferito provare una nuova esperienza in Arabia Saudita, facendo un po’ storcere il naso ai suoi ex tifosi che si sono sentiti traditi da questa decisione.

Svelato in quale club giocherà l’attaccante

All’età di 34 anni Alexandre Lacazette ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. Una decisione non condivisa dai tifosi del Lione, ma frutto della clamorosa retrocessione in Ligue 2 dello storico club francese. Al momento non sarebbero ancora stati noti i dettagli dell’accordo, ma la squadra per la quale giocherà il francese sì.

Stando a quanto riportato dal club stesso in una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore, Alexandre Lacazette è diventato un nuovo calciatore del Nemo SC, non tra le più importanti squadre saudite, anzi, una delle più sconosciute, con sede Tabuk, che nella prossima stagione giocherà per la prima volta nella sua giovane storia in Saudi Pro League dopo la promozione della passata stagione.