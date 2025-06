Inter, il sostituto di Calhanoglu: sconto del Lione

L’Inter è pronta a fiutare subito l’affare in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per un nuovo intreccio dal Lione: l’occasione

Una nuova mossa vincente per puntare subito in alto. L’Inter è vogliosa di nuove sfide in ottica futura tornando così a competere per i risultati più ambiti. Spunta la nuova occasione dal Lione dopo gli ultimi problemi finanziari che hanno sconvolto il club francese: scopriamo tutta la verità.

Una nuova trattativa suggestiva con il Lione che è retrocesso in Ligue 2. L’Inter continua a pensare in grande per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’intreccio suggestivo con il club francese. Una voglia immensa per incrementare il tasso tecnico della formazione a disposizione di Chivu in vista della prossima stagione. Un intreccio interessante per sognare ancora in grande con l’obiettivo di dimenticare subito la pesante sconfitta in finale di Champions League. Spunta l’affare suggestivo a centrocampo: l’annuncio dell’ultim’ora.

Calciomercato Inter, sprint per il nuovo affare: intreccio dal Lione

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed. ci sarebbe un nuovo rilancio dell’Inter per Tanner Tessmann. Il Lione è stato retrocesso in Ligue 2 Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dopo aver accumulato tanti debiti che hanno superato i 500 mln di euro. Una retrocessione che ha lasciato tutti a bocca aperta: ora c’è bisogno di vendere i propri gioielli per rientrare subito dopo i problemi finanziari. L’ex Venezia conosce molto bene la Serie A con la società nerazzurra già al lavoro da tempo per individuare il sostituto di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco è stato accostato al Galatasaray negli ultimi giorni, ma il suo futuro resta in bilico. Il presidente Marotta continua a monitorare nuovi profili interessanti in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio dal Lione.

Una nuova voglia immensa per continuare a sognare in grande: ecco la verità in vista del futuro per nuovi risvolti a sorpresa. Tessmann può agire sia davanti alla difesa in un centrocampo a tre che come mediano a due: un giocatore duttile, classe 2001, che vorrebbe subito mettersi al lavoro.

Un affare a sorpresa per innalzare il tasso tecnico della mediana nerazzurra: una voglia immensa per continuare a sognare in grande. Ormai ci siamo per la fumata bianca per continuare ad allestire una rosa di prima fascia: ecco la nuova occasione in Serie A, occasione dal Lione.